09 мая 2023

EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против 12-ти россиян за информацию об Украине

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, пресса, военная техника, гранатомет, военный корреспондент
Евросоюз готовится ввести санкции против военкора Семена Пегова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз готовится ввести санкции в отношении 12-ти физических лиц из России. Среди них — военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Ограничения коснутся и нескольких российских СМИ за распространение информации о конфликте на Украине, об этом сообщает издание EUobserver.

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Как пишет издание, среди потенциальных подсанкционных лиц — почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов. Также планируется запретить на территории союза портал Oriental Review, телеканалы RT Balkan и «Царьград», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Евросоюз также планирует обсудить с союзниками санкции против Китая из-за помощи России. Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В последний на данный момент 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Евросоюз готовится ввести санкции в отношении 12-ти физических лиц из России. Среди них — военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Ограничения коснутся и нескольких российских СМИ за распространение информации о конфликте на Украине, об этом сообщает издание EUobserver. Как пишет издание, среди потенциальных подсанкционных лиц — почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов. Также планируется запретить на территории союза портал Oriental Review, телеканалы RT Balkan и «Царьград», — пишет издание. Ранее стало известно, что Евросоюз также планирует обсудить с союзниками санкции против Китая из-за помощи России. Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В последний на данный момент 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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