EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против 12-ти россиян за информацию об Украине

Евросоюз готовится ввести санкции в отношении 12-ти физических лиц из России. Среди них — военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Ограничения коснутся и нескольких российских СМИ за распространение информации о конфликте на Украине, об этом сообщает издание EUobserver.
Как пишет издание, среди потенциальных подсанкционных лиц — почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов. Также планируется запретить на территории союза портал Oriental Review, телеканалы RT Balkan и «Царьград», —
Ранее стало известно, что Евросоюз также планирует обсудить с союзниками санкции против Китая из-за помощи России. Страны Запада ввели жесткие санкции против России с началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В последний на данный момент 11-й пакет антироссийских санкций будут включены меры против обхода действующих ограничений, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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