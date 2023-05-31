Мишустин запретил вывозить из страны патроны

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Соревнования по снайпингу. Екатеринбург, патроны, обойма, пули, снайпинг
Граждане РФ не смогут вывозить патроны из страны, следует из указа Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России.

«В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — написано в указе. Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Постановление опубликовано в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

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Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России. «В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — написано в указе. Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Постановление опубликовано в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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