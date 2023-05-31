Мишустин запретил вывозить из страны патроны

31 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Граждане РФ не смогут вывозить патроны из страны, следует из указа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России. «В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — написано в указе . Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Постановление опубликовано в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства России. «В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — написано в указе. Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства. Постановление опубликовано в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».