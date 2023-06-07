Военкор Коц рассказал о ценном трофее, захваченном российским спецназом

Военкор Коц: ВС РФ захватили полный комплект БПЛА «Черный шмель» в качестве трофея
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
«Черный шмель» способен передвигаться практически бесшумно, отметил Александ Коц Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Российские военные захватила в качестве трофея полный комплект беспилотника «Черный шмель» под селом Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Российской армии удалось захватить ценный трофей в зоне СВО. В лесомассиве под Новой Таволжанкой группа спецназа заманила в засаду отряд нацистов из батальона „Кракен“. В ходе боя противник был уничтожен. А нашим достался полный комплект БПЛА „Черный шмель“», — написал Александр Коц в своем telegram-канале.

Военкор подчеркнул, что эти дроны произведены в Великобритании. Аппараты предназначены для скрытой разведки. Сами они умещаются в ладони и имеют длину всего 100 миллиметров. Кроме того, этот БПЛА перемещается практически бесшумно.

ВСУ проникли в Новую Таволжанку 4 июня и открыли там огонь. Однако спустя время российские силы выдавили противника с территории населенного пункта, передает телеканал 360.

Кроме того, ранее жители села Козинка Белгородской области нашли трофеи в виде оружия и боеприпасов после атак украинских диверсантов. По данным СМИ, гражданами было найдено несколько коробок с патронами, а также гранатометы.

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Российские военные захватила в качестве трофея полный комплект беспилотника «Черный шмель» под селом Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Российской армии удалось захватить ценный трофей в зоне СВО. В лесомассиве под Новой Таволжанкой группа спецназа заманила в засаду отряд нацистов из батальона „Кракен“. В ходе боя противник был уничтожен. А нашим достался полный комплект БПЛА „Черный шмель“», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Военкор подчеркнул, что эти дроны произведены в Великобритании. Аппараты предназначены для скрытой разведки. Сами они умещаются в ладони и имеют длину всего 100 миллиметров. Кроме того, этот БПЛА перемещается практически бесшумно. ВСУ проникли в Новую Таволжанку 4 июня и открыли там огонь. Однако спустя время российские силы выдавили противника с территории населенного пункта, передает телеканал 360. Кроме того, ранее жители села Козинка Белгородской области нашли трофеи в виде оружия и боеприпасов после атак украинских диверсантов. По данным СМИ, гражданами было найдено несколько коробок с патронами, а также гранатометы.
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