Военкор Коц рассказал о ценном трофее, захваченном российским спецназом

Российские военные захватила в качестве трофея полный комплект беспилотника «Черный шмель» под селом Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Российской армии удалось захватить ценный трофей в зоне СВО. В лесомассиве под Новой Таволжанкой группа спецназа заманила в засаду отряд нацистов из батальона „Кракен“. В ходе боя противник был уничтожен. А нашим достался полный комплект БПЛА „Черный шмель“», — написал Александр Коц в своем
Военкор подчеркнул, что эти дроны произведены в Великобритании. Аппараты предназначены для скрытой разведки. Сами они умещаются в ладони и имеют длину всего 100 миллиметров. Кроме того, этот БПЛА перемещается практически бесшумно.
ВСУ проникли в Новую Таволжанку 4 июня и открыли там огонь. Однако спустя время российские силы выдавили противника с территории населенного пункта, передает телеканал 360.
Кроме того, ранее жители села Козинка Белгородской области нашли трофеи в виде оружия и боеприпасов после атак украинских диверсантов. По данным СМИ, гражданами было найдено несколько коробок с патронами, а также гранатометы.
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