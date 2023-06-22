Береговая охрана США продолжит поиски батискафа «Титан» 22 июня 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + К поискам пропавшего батискафа было привлечено еще два судна, сообщили в Береговой охране США Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Для поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» были привлечены еще два судна. Об этом сообщили в Береговой охране США. «Французское судно L’Atalante и канадское судно Horizon Arctic развернули свои беспилотные аппараты. Они начали поиски пропавшей подводной лодки», — следует из сообщения Береговой охраны США в Twitter. Новость по теме На застрявшем у «Титаника» батискафе почти закончился кислород: что известно о происшествии В поисках пропавшего батискафа участвуют 10 судов. Поиски начались 19 июня, за это время «Титан» не был найден. На данный момент спасательная группа тщательно исследует океаническое дно, уточнили в Береговой охране. Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа отправился на экскурсию к обломкам «Титаника». На его борту находится миллиардер Хэмиш Хардинг. 22 июня у экипажа закончился воздух в батискафе. Спасение экипажа из батискафа, который находится среди обломков «Титаника» и впадин океанического дна, крайне сложно. Эта операция схожа по сложности с отправкой на Луну. Об этом заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, его слова приводит телеканал 360. Для поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» были привлечены еще два судна. Об этом сообщили в Береговой охране США. «Французское судно L’Atalante и канадское судно Horizon Arctic развернули свои беспилотные аппараты. Они начали поиски пропавшей подводной лодки», — следует из сообщения Береговой охраны США в Twitter. В поисках пропавшего батискафа участвуют 10 судов. Поиски начались 19 июня, за это время «Титан» не был найден. На данный момент спасательная группа тщательно исследует океаническое дно, уточнили в Береговой охране. Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа отправился на экскурсию к обломкам «Титаника». На его борту находится миллиардер Хэмиш Хардинг. 22 июня у экипажа закончился воздух в батискафе. Спасение экипажа из батискафа, который находится среди обломков «Титаника» и впадин океанического дна, крайне сложно. Эта операция схожа по сложности с отправкой на Луну. Об этом заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, его слова приводит телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям