Береговая охрана США продолжит поиски батискафа «Титан»

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К поискам пропавшего батискафа было привлечено еще два судна, сообщили в Береговой охране США Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Для поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» были привлечены еще два судна. Об этом сообщили в Береговой охране США.

«Французское судно L’Atalante и канадское судно Horizon Arctic развернули свои беспилотные аппараты. Они начали поиски пропавшей подводной лодки», — следует из сообщения Береговой охраны США в Twitter.

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В поисках пропавшего батискафа участвуют 10 судов. Поиски начались 19 июня, за это время «Титан» не был найден. На данный момент спасательная группа тщательно исследует океаническое дно, уточнили в Береговой охране.

Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа отправился на экскурсию к обломкам «Титаника». На его борту находится миллиардер Хэмиш Хардинг. 22 июня у экипажа закончился воздух в батискафе.

Спасение экипажа из батискафа, который находится среди обломков «Титаника» и впадин океанического дна, крайне сложно. Эта операция схожа по сложности с отправкой на Луну. Об этом заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, его слова приводит телеканал 360.

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Для поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» были привлечены еще два судна. Об этом сообщили в Береговой охране США. «Французское судно L’Atalante и канадское судно Horizon Arctic развернули свои беспилотные аппараты. Они начали поиски пропавшей подводной лодки», — следует из сообщения Береговой охраны США в Twitter. В поисках пропавшего батискафа участвуют 10 судов. Поиски начались 19 июня, за это время «Титан» не был найден. На данный момент спасательная группа тщательно исследует океаническое дно, уточнили в Береговой охране. Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа отправился на экскурсию к обломкам «Титаника». На его борту находится миллиардер Хэмиш Хардинг. 22 июня у экипажа закончился воздух в батискафе. Спасение экипажа из батискафа, который находится среди обломков «Титаника» и впадин океанического дна, крайне сложно. Эта операция схожа по сложности с отправкой на Луну. Об этом заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, его слова приводит телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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