Береговая охрана США продолжит поиски батискафа «Титан»

Для поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» были привлечены еще два судна. Об этом сообщили в Береговой охране США.
«Французское судно L’Atalante и канадское судно Horizon Arctic развернули свои беспилотные аппараты. Они начали поиски пропавшей подводной лодки», — следует из сообщения Береговой охраны США в Twitter.
В поисках пропавшего батискафа участвуют 10 судов. Поиски начались 19 июня, за это время «Титан» не был найден. На данный момент спасательная группа тщательно исследует океаническое дно, уточнили в Береговой охране.
Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа отправился на экскурсию к обломкам «Титаника». На его борту находится миллиардер Хэмиш Хардинг. 22 июня у экипажа закончился воздух в батискафе.
Спасение экипажа из батискафа, который находится среди обломков «Титаника» и впадин океанического дна, крайне сложно. Эта операция схожа по сложности с отправкой на Луну. Об этом заявил преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее, его слова приводит телеканал 360.
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