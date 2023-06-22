Британия направила глубоководный аппарат на поиски батискафа «Титан»

22 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Аппарат способен работать на глубине до пяти тысяч метров, сообщает BBC Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Британская компания Magellan Limited отправляет свой подводный робот с дистанционным управлением Juliet в Атлантику, чтобы найти батискаф «Титан», на борту которого находятся пять человек. Juliet способен работать на глубинах до пяти тысяч метров. «Дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet британской компании Magellan Limited, который способен опускаться на глубину до пяти тысяч метров, отправляется в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан», — сообщает BBC . Там добавили, что Juliet в настоящее время загружается на военный транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster в аэропорту Джерси, который вылетит в Канаду. Транспортировка аппарата займет не менее двух дней, а кислорода у экипажа батискафа может уже не хватить в ближайшие часы. Ранее стало известно, что на батискафе «Титан», который пропал возле места крушения парохода «Титаник», кислорода осталось лишь на ближайшие часы. Как сообщает URA.RU, кислорода экипажу должно хватить до 13:30 (по московскому времени). На данный момент продолжаются поисково-спасательные операции для нахождения туристов, находившихся на батискафе. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов заявил, что США не обращались к России за помощью в поиске пропавшего батискафа, передают « Невские новости ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британская компания Magellan Limited отправляет свой подводный робот с дистанционным управлением Juliet в Атлантику, чтобы найти батискаф «Титан», на борту которого находятся пять человек. Juliet способен работать на глубинах до пяти тысяч метров. «Дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet британской компании Magellan Limited, который способен опускаться на глубину до пяти тысяч метров, отправляется в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан», — сообщает BBC. Там добавили, что Juliet в настоящее время загружается на военный транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster в аэропорту Джерси, который вылетит в Канаду. Транспортировка аппарата займет не менее двух дней, а кислорода у экипажа батискафа может уже не хватить в ближайшие часы. Ранее стало известно, что на батискафе «Титан», который пропал возле места крушения парохода «Титаник», кислорода осталось лишь на ближайшие часы. Как сообщает URA.RU, кислорода экипажу должно хватить до 13:30 (по московскому времени). На данный момент продолжаются поисково-спасательные операции для нахождения туристов, находившихся на батискафе. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов заявил, что США не обращались к России за помощью в поиске пропавшего батискафа, передают «Невские новости».