Mash: ВСУ атаковали крупный оборонный завод в Брянской области 22 июня 2023 в 19:56 Размер текста - 17 + Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборонный завод в Брянской области Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по оборонному заводу в Брянской области. Беспилотник, летевший на предприятие, был сбит. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Целью была энергоподстанция, которая питает оборонный завод в Брянской области энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО, обломки упали в поле», — говорится в telegram-канале Mash. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местные жители рассказали, что ВСУ несколько раз за неделю пытались атаковать предприятие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации об атаке по заводу. Ответ ожидается. В середине июня ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Однако российская система ПВО сработала штатно, атака была отражена. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по оборонному заводу в Брянской области. Беспилотник, летевший на предприятие, был сбит. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Целью была энергоподстанция, которая питает оборонный завод в Брянской области энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО, обломки упали в поле», — говорится в telegram-канале Mash. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местные жители рассказали, что ВСУ несколько раз за неделю пытались атаковать предприятие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации об атаке по заводу. Ответ ожидается. В середине июня ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Однако российская система ПВО сработала штатно, атака была отражена. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям