Mash: ВСУ атаковали крупный оборонный завод в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по оборонному заводу в Брянской области. Беспилотник, летевший на предприятие, был сбит. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Целью была энергоподстанция, которая питает оборонный завод в Брянской области энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО, обломки упали в поле», — говорится в telegram-канале Mash.
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местные жители рассказали, что ВСУ несколько раз за неделю пытались атаковать предприятие.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации об атаке по заводу. Ответ ожидается.
В середине июня ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Однако российская система ПВО сработала штатно, атака была отражена. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
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