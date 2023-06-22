Mash: ВСУ атаковали крупный оборонный завод в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Беспилотник ВСУ попытался атаковать оборонный завод в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по оборонному заводу в Брянской области. Беспилотник, летевший на предприятие, был сбит. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Целью была энергоподстанция, которая питает оборонный завод в Брянской области энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО, обломки упали в поле», — говорится в telegram-канале Mash.

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местные жители рассказали, что ВСУ несколько раз за неделю пытались атаковать предприятие.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации об атаке по заводу. Ответ ожидается.

В середине июня ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Однако российская система ПВО сработала штатно, атака была отражена. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по оборонному заводу в Брянской области. Беспилотник, летевший на предприятие, был сбит. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Целью была энергоподстанция, которая питает оборонный завод в Брянской области энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО, обломки упали в поле», — говорится в telegram-канале Mash. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. Местные жители рассказали, что ВСУ несколько раз за неделю пытались атаковать предприятие. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации об атаке по заводу. Ответ ожидается. В середине июня ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Однако российская система ПВО сработала штатно, атака была отражена. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...