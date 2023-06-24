Путин созвонился с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию в России.
«Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — говорится в заявлении на официальном сайте президента республики. Токаев отметил, что происходящее в РФ — это внутреннее дело России. Путин поблагодарил президента Казахстана за внимание к стране.
Ранее Путин созвонился с Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию в России. «Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — говорится в заявлении на официальном сайте президента республики. Токаев отметил, что происходящее в РФ — это внутреннее дело России. Путин поблагодарил президента Казахстана за внимание к стране. Ранее Путин созвонился с Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России.