Путин созвонился с Токаевым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Происходящее в РФ — это внутреннее дело страны, отметил Касым-Жомарт Токаев Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию в России.

«Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — говорится в заявлении на официальном сайте президента республики. Токаев отметил, что происходящее в РФ — это внутреннее дело России. Путин поблагодарил президента Казахстана за внимание к стране.

Ранее Путин созвонился с Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России.

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию в России. «Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — говорится в заявлении на официальном сайте президента республики. Токаев отметил, что происходящее в РФ — это внутреннее дело России. Путин поблагодарил президента Казахстана за внимание к стране. Ранее Путин созвонился с Лукашенко. Политики обсудили ситуацию в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...