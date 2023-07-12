Госдума дала регионам право самим решать судьбу бездомных животных

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Виды города. Курган, собака, машина, бездомные животные, бездомная собака
Регионам теперь позволено самим принимать решения по бездомным животным Фото:

Госдума приняла закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Теперь регионы могут законодательно определять мероприятия по обращению с бездомными животными.

«Принят закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Для этого регионам дается право законодательным актом устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий», — сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными. Будут установлены штрафы. Кроме того, в Госдуме предлагали ранее принять закон об обязательной регистрации животных. Также отмечалось, что регионы должны быть уполномочены самостоятельно принимать решения о регистрации. Священник Константин Мальцев осудил принятие закона, разрешающий регионам самим принимать решения о судьбе бесхозных животных, передает «Дни.ру».

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Госдума приняла закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Теперь регионы могут законодательно определять мероприятия по обращению с бездомными животными. «Принят закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Для этого регионам дается право законодательным актом устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными. Будут установлены штрафы. Кроме того, в Госдуме предлагали ранее принять закон об обязательной регистрации животных. Также отмечалось, что регионы должны быть уполномочены самостоятельно принимать решения о регистрации. Священник Константин Мальцев осудил принятие закона, разрешающий регионам самим принимать решения о судьбе бесхозных животных, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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