Госдума дала регионам право самим решать судьбу бездомных животных

12 июля 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Регионам теперь позволено самим принимать решения по бездомным животным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума приняла закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Теперь регионы могут законодательно определять мероприятия по обращению с бездомными животными. «Принят закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Для этого регионам дается право законодательным актом устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными. Будут установлены штрафы. Кроме того, в Госдуме предлагали ранее принять закон об обязательной регистрации животных. Также отмечалось, что регионы должны быть уполномочены самостоятельно принимать решения о регистрации. Священник Константин Мальцев осудил принятие закона, разрешающий регионам самим принимать решения о судьбе бесхозных животных, передает «Дни.ру».

Госдума приняла закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Теперь регионы могут законодательно определять мероприятия по обращению с бездомными животными. «Принят закон, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Для этого регионам дается право законодательным актом устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий», — сообщается на официальном сайте Госдумы. Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными. Будут установлены штрафы. Кроме того, в Госдуме предлагали ранее принять закон об обязательной регистрации животных. Также отмечалось, что регионы должны быть уполномочены самостоятельно принимать решения о регистрации. Священник Константин Мальцев осудил принятие закона, разрешающий регионам самим принимать решения о судьбе бесхозных животных, передает «Дни.ру».