Глава Пентагона заявил о взаимодействии с Россией в Сирии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин, stock
Ллойд Остин рассказал о взаимодействиях США и России по вопросу Сирии Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

США продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате «два плюс два».

«Мы продолжим взаимодействовать [с Россией], используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве [Сирии], мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности», — заявил Ллойд Остин, прямая трансляция с его речью шла на официальном twitter-аккаунте минобороны США. Остин высказался о взаимодействии с Россией после сообщений, что истребители России якобы летают вблизи от американских беспилотников MQ-9 Reaper.

По информации замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов ситуация с беспилотником была иная. По его словам, американский дрон сам MQ-9 опасно приблизился к самолету Су-34, передает RT.

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США продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате «два плюс два». «Мы продолжим взаимодействовать [с Россией], используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве [Сирии], мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности», — заявил Ллойд Остин, прямая трансляция с его речью шла на официальном twitter-аккаунте минобороны США. Остин высказался о взаимодействии с Россией после сообщений, что истребители России якобы летают вблизи от американских беспилотников MQ-9 Reaper. По информации замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов ситуация с беспилотником была иная. По его словам, американский дрон сам MQ-9 опасно приблизился к самолету Су-34, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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