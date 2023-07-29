Глава Пентагона заявил о взаимодействии с Россией в Сирии

29 июля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин рассказал о взаимодействиях США и России по вопросу Сирии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война в Сирии США продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате «два плюс два». «Мы продолжим взаимодействовать [с Россией], используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве [Сирии], мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности», — заявил Ллойд Остин, прямая трансляция с его речью шла на официальном twitter-аккаунте минобороны США. Остин высказался о взаимодействии с Россией после сообщений, что истребители России якобы летают вблизи от американских беспилотников MQ-9 Reaper. По информации замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов ситуация с беспилотником была иная. По его словам, американский дрон сам MQ-9 опасно приблизился к самолету Су-34, передает RT.

США продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате «два плюс два». «Мы продолжим взаимодействовать [с Россией], используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве [Сирии], мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности», — заявил Ллойд Остин, прямая трансляция с его речью шла на официальном twitter-аккаунте минобороны США. Остин высказался о взаимодействии с Россией после сообщений, что истребители России якобы летают вблизи от американских беспилотников MQ-9 Reaper. По информации замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов ситуация с беспилотником была иная. По его словам, американский дрон сам MQ-9 опасно приблизился к самолету Су-34, передает RT.