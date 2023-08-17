В Москве «заминировали» все ТЦ

В экстренных службах уточнили, что эвакуация с ТЦ не проводится
Все столичные ТЦ «заминированы» украинскими силами. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Все ТЦ в Москве „заминировали“ с Украины, идут проверки, эвакуация не проводится», — заявили в экстренных службах. Информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы.
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