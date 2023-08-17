В Москве «заминировали» все ТЦ

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Разное. Москва, торговый центр, эскалатор, тц
В экстренных службах уточнили, что эвакуация с ТЦ не проводится Фото:

Все столичные ТЦ «заминированы» украинскими силами. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Все ТЦ в Москве „заминировали“ с Украины, идут проверки, эвакуация не проводится», — заявили в экстренных службах. Информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы.

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Все столичные ТЦ «заминированы» украинскими силами. Об этом сообщили в экстренных службах. «Все ТЦ в Москве „заминировали“ с Украины, идут проверки, эвакуация не проводится», — заявили в экстренных службах. Информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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