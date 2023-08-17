В Москве «заминировали» все ТЦ 17 августа 2023 в 18:53 Размер текста - 17 + В экстренных службах уточнили, что эвакуация с ТЦ не проводится Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все столичные ТЦ «заминированы» украинскими силами. Об этом сообщили в экстренных службах. «Все ТЦ в Москве „заминировали“ с Украины, идут проверки, эвакуация не проводится», — заявили в экстренных службах. Информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы. Все столичные ТЦ «заминированы» украинскими силами. Об этом сообщили в экстренных службах. «Все ТЦ в Москве „заминировали“ с Украины, идут проверки, эвакуация не проводится», — заявили в экстренных службах. Информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям