Школы Донбасса, Запорожья и Херсона обеспечат горячим питанием

21 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Школы Донбасса, Запорожья и Херсонской области с 1 сентября обеспечат горячим питанием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Школы Донбасса, Запорожья и Херсонской области обеспечат горячим питанием, также, как и детей на всей территории России. А в «красных зонах» новых регионов власти используют опыт ковидного времени — там питание будут доставлять учащимся домой. Об этом рассказали первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая и гендиректор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин, комментируя URA.RU итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина 21 августа. «Новые регионы такие же территории России, как и все остальные. И в них необходимо привести к единому знаменателю все сферы жизнедеятельности. Бесплатные школьные завтраки для начальной школы — давно уже наша реальность. Почему же дети из четырех регионов не должны пользоваться такой же прерогативой? Правительство РФ планомерно решает вопросы интеграции, школьное питание далеко не последняя тема, которую затронут на его заседаниях», — пояснила политолог Наталья Линдигрин. С тем, что все дети, живущие в России, должны быть в равных условиях, согласилась и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. «Что касается „красных зон“ (прифронтовые районы — прим. URA.RU), в них будет обеспечена доставка продуктов также, как было во время Covid-19. Питание, которое детям было положено, доставлялось на уровне каждого конкретного региона. Это наши дети, все они должны быть в равных условиях», — подчеркнула Буцкая. В ходе совещания с вице-премьерами 21 августа Мишустин особо остановился на поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. «У учеников первых — четвертых классов появилась возможность пообедать либо позавтракать в учебном заведении. Еда должна быть здоровой, качественной, вкусной», — подчеркнул премьер-министр, отметив, что федеральное финансирование на эти цели с 1 сентября 2023 года должны получать российские школы в каждом регионе. В текущем году на софинансирование обеспечения горячим питанием школьников предусмотрено 67 млрд рублей, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. «С этого года субсидию получат 88 регионов страны, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, город Байконур. Кроме того, в текущем году мы дополнительно из федерального бюджета выделяем около 1,4 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания начальной школы в новых четырех регионах страны», — сообщила Голикова. По ее словам, с 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников начальных классов школ горячим питанием, это около 7,7 миллиона ребят. Мишустин в завершение совещания уточнил, что важно привлекать родителей к контролю за качеством горячего питания. «Надо обязательно учитывать их мнение», — подытожил глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школы Донбасса, Запорожья и Херсонской области обеспечат горячим питанием, также, как и детей на всей территории России. А в «красных зонах» новых регионов власти используют опыт ковидного времени — там питание будут доставлять учащимся домой. Об этом рассказали первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая и гендиректор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин, комментируя URA.RU итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина 21 августа. «Новые регионы такие же территории России, как и все остальные. И в них необходимо привести к единому знаменателю все сферы жизнедеятельности. Бесплатные школьные завтраки для начальной школы — давно уже наша реальность. Почему же дети из четырех регионов не должны пользоваться такой же прерогативой? Правительство РФ планомерно решает вопросы интеграции, школьное питание далеко не последняя тема, которую затронут на его заседаниях», — пояснила политолог Наталья Линдигрин. С тем, что все дети, живущие в России, должны быть в равных условиях, согласилась и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. «Что касается „красных зон“ (прифронтовые районы — прим. URA.RU), в них будет обеспечена доставка продуктов также, как было во время Covid-19. Питание, которое детям было положено, доставлялось на уровне каждого конкретного региона. Это наши дети, все они должны быть в равных условиях», — подчеркнула Буцкая. В ходе совещания с вице-премьерами 21 августа Мишустин особо остановился на поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. «У учеников первых — четвертых классов появилась возможность пообедать либо позавтракать в учебном заведении. Еда должна быть здоровой, качественной, вкусной», — подчеркнул премьер-министр, отметив, что федеральное финансирование на эти цели с 1 сентября 2023 года должны получать российские школы в каждом регионе. В текущем году на софинансирование обеспечения горячим питанием школьников предусмотрено 67 млрд рублей, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. «С этого года субсидию получат 88 регионов страны, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, город Байконур. Кроме того, в текущем году мы дополнительно из федерального бюджета выделяем около 1,4 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания начальной школы в новых четырех регионах страны», — сообщила Голикова. По ее словам, с 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников начальных классов школ горячим питанием, это около 7,7 миллиона ребят. Мишустин в завершение совещания уточнил, что важно привлекать родителей к контролю за качеством горячего питания. «Надо обязательно учитывать их мнение», — подытожил глава правительства.