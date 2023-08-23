Лавров передал президенту ЮАР послание от Путина

Лавров: Путин передает привет экс-президенту ЮАР Табо Мбеки

23 августа 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Лавров заявил, что Владимир Путин вспоминает свой визит в ЮАР в 2006 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Президент Владимир Путин передает привет экс-президенту ЮАР Табо Мбеки. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с бывшим главой ЮАР. «Президент (Владимир Путин — ред. URA.RU) передает вам привет. Он вспоминает свой визит, по вашему приглашению, в Южную Африку в 2006 году», — заявил Лавров в беседе с Мбеки. Его слова приводит РИА Новости. Ранее на пленарном заседании саммита БРИКС президент РФ выступил по видео-конференц-связи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие онлайн в саммите в ЮАР, передает RT. В офисе президента ЮАР отметили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Республика, согласно предписаниям Международного уголовного суда, обязалась арестовать российского президента в случае его визита.

Президент Владимир Путин передает привет экс-президенту ЮАР Табо Мбеки. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с бывшим главой ЮАР. «Президент (Владимир Путин — ред. URA.RU) передает вам привет. Он вспоминает свой визит, по вашему приглашению, в Южную Африку в 2006 году», — заявил Лавров в беседе с Мбеки. Его слова приводит РИА Новости. Ранее на пленарном заседании саммита БРИКС президент РФ выступил по видео-конференц-связи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие онлайн в саммите в ЮАР, передает RT. В офисе президента ЮАР отметили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, вместо него мероприятие посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Республика, согласно предписаниям Международного уголовного суда, обязалась арестовать российского президента в случае его визита.