31 августа 2023

Губернатор Пскова Ведерников: неопознанный объект обнаружен в районе Крестов. Видео

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Неопознанный объект обнаружили в небе над Псковом Фото:
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В Пскове обнаружен неопознанный объект в небе в районе Крестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем telegram-канале. По его словам, на земле последствий нет.

Ранее жители Пскова жаловались на звуки стрельбы в городе. По данным Shot, предположительно, Псков снова атакуют ВСУ.

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В Пскове обнаружен неопознанный объект в небе в районе Крестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем telegram-канале. По его словам, на земле последствий нет. Ранее жители Пскова жаловались на звуки стрельбы в городе. По данным Shot, предположительно, Псков снова атакуют ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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