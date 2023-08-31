Губернатор Пскова Ведерников: неопознанный объект обнаружен в районе Крестов. Видео

01 сентября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Неопознанный объект обнаружили в небе над Псковом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пскове обнаружен неопознанный объект в небе в районе Крестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем telegram-канале. По его словам, на земле последствий нет. Ранее жители Пскова жаловались на звуки стрельбы в городе. По данным Shot, предположительно, Псков снова атакуют ВСУ.

В Пскове обнаружен неопознанный объект в небе в районе Крестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал Ведерников в своем telegram-канале. По его словам, на земле последствий нет. Ранее жители Пскова жаловались на звуки стрельбы в городе. По данным Shot, предположительно, Псков снова атакуют ВСУ.