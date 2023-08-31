Неопознанный объект обнаружили в небе над Псковом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Пскове обнаружен неопознанный объект в небе в районе Крестов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», —
Ранее жители Пскова жаловались на звуки стрельбы в городе. По данным Shot, предположительно, Псков снова атакуют ВСУ.
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