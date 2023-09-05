Власти Индии хотят сменить название страны

Times Now: правительство Индии планирует переименовать страну в Бхарат
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Власти Индии разослали участникам стран G20 приглашение от имени Бхарат Фото:

Власти Индии хотят переименовать наименование своей страны в Бхарат. Соответствующую резолюцию планируют внести во время Специальной сессии парламента.

«[Планируется] переименовать Индию в Бхарат», — передает англоязычный телеканал Times Now в Индии. Журналисты ссылаются на источники внутри правительства.

Соответствующую информацию подтвердил и лидер Конгресса Джайрам Рамеш. Он уточнил, что Раштрапати-Бхаван (президентский дворец в Индии — прим. URA.RU) разослал приглашение участникам стран G20 от имени президента Бхарата. «Так что новость действительно правдива», — подытожил Рамеш в своем посте в X (Twitter).

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Власти Индии хотят переименовать наименование своей страны в Бхарат. Соответствующую резолюцию планируют внести во время Специальной сессии парламента. «[Планируется] переименовать Индию в Бхарат», — передает англоязычный телеканал Times Now в Индии. Журналисты ссылаются на источники внутри правительства. Соответствующую информацию подтвердил и лидер Конгресса Джайрам Рамеш. Он уточнил, что Раштрапати-Бхаван (президентский дворец в Индии — прим. URA.RU) разослал приглашение участникам стран G20 от имени президента Бхарата. «Так что новость действительно правдива», — подытожил Рамеш в своем посте в X (Twitter).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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