Власти Индии хотят сменить название страны

Власти Индии разослали участникам стран G20 приглашение от имени Бхарат
Власти Индии хотят переименовать наименование своей страны в Бхарат. Соответствующую резолюцию планируют внести во время Специальной сессии парламента.
«[Планируется] переименовать Индию в Бхарат», —
Соответствующую информацию подтвердил и лидер Конгресса Джайрам Рамеш. Он уточнил, что Раштрапати-Бхаван (президентский дворец в Индии — прим. URA.RU) разослал приглашение участникам стран G20 от имени президента Бхарата. «Так что новость действительно правдива», — подытожил Рамеш в своем посте в X (Twitter).
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.