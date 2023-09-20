Уральские артиллеристы уничтожили РЗСО украинской армии. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Артиллеристы уничтожили РЗСО ВСУ на направлении Опытное-Водяное (фото из архива) Фото:

Артиллеристы из Уральского федерального округа по наводке бойцов отдельного разведтабальона «Спарта» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) ВСУ на направлении Опытное-Водяное. Информация об этом появилась в telegram-канале РИА Новости: ДНР.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Минометчики вели огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км.

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Артиллеристы из Уральского федерального округа по наводке бойцов отдельного разведтабальона «Спарта» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) ВСУ на направлении Опытное-Водяное. Информация об этом появилась в telegram-канале РИА Новости: ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Минометчики вели огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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