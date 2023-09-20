Уральские артиллеристы уничтожили РЗСО украинской армии. Видео

20 сентября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Артиллеристы уничтожили РЗСО ВСУ на направлении Опытное-Водяное (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Артиллеристы из Уральского федерального округа по наводке бойцов отдельного разведтабальона «Спарта» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) ВСУ на направлении Опытное-Водяное. Информация об этом появилась в telegram-канале РИА Новости: ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Минометчики вели огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км.

Артиллеристы из Уральского федерального округа по наводке бойцов отдельного разведтабальона «Спарта» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) ВСУ на направлении Опытное-Водяное. Информация об этом появилась в telegram-канале РИА Новости: ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Минометчики вели огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км.