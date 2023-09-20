Артиллеристы уничтожили РЗСО ВСУ на направлении Опытное-Водяное (фото из архива)
Артиллеристы из Уральского федерального округа по наводке бойцов отдельного разведтабальона «Спарта» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) ВСУ на направлении Опытное-Водяное. Информация об этом появилась в telegram-канале РИА Новости: ДНР.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Минометчики вели огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км.
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