Реклама контрактной службы появилась в красноярской школе

27 сентября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Плакат разместили для информирования горожан (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В красноярской школе был размещен плакат, рекламирующий контрактную службу. Плакат выполнял функцию информирования горожан. «Плакат о контрактной службе повесили на доске в школе №45», — сообщает агентство ТВК. Там добавили, что было направлено обращение в управление образования с вопросом о причинах такого размещения рекламы в школах. В ответе управления отмечается, что администрация города выполняет задачу информирования жителей о возможности поступления на контрактную военную службу. Плакаты были размещены в общедоступных местах, таких как информационный стенд, приемная и кабинеты общего пользования, где проводятся различные мероприятия и взрослое население может получить информацию. Администрация школы не получила жалоб от родителей на эту рекламу, заключили в агентстве.

В красноярской школе был размещен плакат, рекламирующий контрактную службу. Плакат выполнял функцию информирования горожан. «Плакат о контрактной службе повесили на доске в школе №45», — сообщает агентство ТВК. Там добавили, что было направлено обращение в управление образования с вопросом о причинах такого размещения рекламы в школах. В ответе управления отмечается, что администрация города выполняет задачу информирования жителей о возможности поступления на контрактную военную службу. Плакаты были размещены в общедоступных местах, таких как информационный стенд, приемная и кабинеты общего пользования, где проводятся различные мероприятия и взрослое население может получить информацию. Администрация школы не получила жалоб от родителей на эту рекламу, заключили в агентстве.