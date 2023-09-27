Реклама контрактной службы появилась в красноярской школе

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Плакат разместили для информирования горожан (архивное фото) Фото:

В красноярской школе был размещен плакат, рекламирующий контрактную службу. Плакат выполнял функцию информирования горожан.

«Плакат о контрактной службе повесили на доске в школе №45», — сообщает агентство ТВК. Там добавили, что было направлено обращение в управление образования с вопросом о причинах такого размещения рекламы в школах. В ответе управления отмечается, что администрация города выполняет задачу информирования жителей о возможности поступления на контрактную военную службу.

Плакаты были размещены в общедоступных местах, таких как информационный стенд, приемная и кабинеты общего пользования, где проводятся различные мероприятия и взрослое население может получить информацию. Администрация школы не получила жалоб от родителей на эту рекламу, заключили в агентстве.

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В красноярской школе был размещен плакат, рекламирующий контрактную службу. Плакат выполнял функцию информирования горожан. «Плакат о контрактной службе повесили на доске в школе №45», — сообщает агентство ТВК. Там добавили, что было направлено обращение в управление образования с вопросом о причинах такого размещения рекламы в школах. В ответе управления отмечается, что администрация города выполняет задачу информирования жителей о возможности поступления на контрактную военную службу. Плакаты были размещены в общедоступных местах, таких как информационный стенд, приемная и кабинеты общего пользования, где проводятся различные мероприятия и взрослое население может получить информацию. Администрация школы не получила жалоб от родителей на эту рекламу, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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