Российские шаманы встали на защиту приграничных регионов страны

05 октября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Российские шаманы проводят обряды, которые направлены на помощь военным ВС РФ Фото: Алексей Андронов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шаманы из России проводят обряды, направленные на защиту приграничных российских регионов и поддержку бойцов ВС РФ. Об этом рассказала верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева. «Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины, и это все закончилось», — заявила РИА Новости Алена Муравьева. По ее словам, благодаря работам шаманов, Сочи, Ростов-на-Дону и Анапа закрыты от посторонних вмешательств. «Мы с периодичностью зажигаем костры и просим, чтобы наши военные приходили здоровыми и целыми», — высказалась Муравьева. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол ранее сообщал, что будет принимать пациентов в Москве с 4 по 8 октября. Ожидалось, что на его прием каждый день будут приходить по 50 человек. Кара-оол Допчун-оол занял свой пост в 2018 году. Это произошло во время первого всероссийского съезда шаманов.

Шаманы из России проводят обряды, направленные на защиту приграничных российских регионов и поддержку бойцов ВС РФ. Об этом рассказала верховный шаман Южного федерального округа (ЮФО), представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева. «Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины, и это все закончилось», — заявила РИА Новости Алена Муравьева. По ее словам, благодаря работам шаманов, Сочи, Ростов-на-Дону и Анапа закрыты от посторонних вмешательств. «Мы с периодичностью зажигаем костры и просим, чтобы наши военные приходили здоровыми и целыми», — высказалась Муравьева. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол ранее сообщал, что будет принимать пациентов в Москве с 4 по 8 октября. Ожидалось, что на его прием каждый день будут приходить по 50 человек. Кара-оол Допчун-оол занял свой пост в 2018 году. Это произошло во время первого всероссийского съезда шаманов.