Путин ответил, от чего зависит окончание СВО

На данный момент РФ обеспечивает безопасность людей из новых регинов. После того как ситуация нормализуются, Россия подумает над остановкой спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай».
«[СВО проводится не для территориальных изменений]. Дело в гарантиях безопасности народов России. А это более сложный вопрос. [Сейчас ВС РФ решают вопрос] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной», — заявил Владимир Путин. URA.RU вело прямую текстовая трансляцию с его выступления.
Ранее Путин назвал Одессу российским городом. К тому же глава России заявил, что Россия «не начинала войну на Украине». По его словам, СВО России направлена на нормализацию обстановки.
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