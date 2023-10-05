Путин ответил, от чего зависит окончание СВО

Путин: конец СВО зависит от безопасности россиян в новых регионах
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Ранее Владимир Путин назвал Одессу русским городом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На данный момент РФ обеспечивает безопасность людей из новых регинов. После того как ситуация нормализуются, Россия подумает над остановкой спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай».

«[СВО проводится не для территориальных изменений]. Дело в гарантиях безопасности народов России. А это более сложный вопрос. [Сейчас ВС РФ решают вопрос] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной», — заявил Владимир Путин. URA.RU вело прямую текстовая трансляцию с его выступления.

Ранее Путин назвал Одессу российским городом. К тому же глава России заявил, что Россия «не начинала войну на Украине». По его словам, СВО России направлена на нормализацию обстановки.

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На данный момент РФ обеспечивает безопасность людей из новых регинов. После того как ситуация нормализуются, Россия подумает над остановкой спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». «[СВО проводится не для территориальных изменений]. Дело в гарантиях безопасности народов России. А это более сложный вопрос. [Сейчас ВС РФ решают вопрос] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной», — заявил Владимир Путин. URA.RU вело прямую текстовая трансляцию с его выступления. Ранее Путин назвал Одессу российским городом. К тому же глава России заявил, что Россия «не начинала войну на Украине». По его словам, СВО России направлена на нормализацию обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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