Путин ответил, от чего зависит окончание СВО

Путин: конец СВО зависит от безопасности россиян в новых регионах

05 октября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин назвал Одессу русским городом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На данный момент РФ обеспечивает безопасность людей из новых регинов. После того как ситуация нормализуются, Россия подумает над остановкой спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». «[СВО проводится не для территориальных изменений]. Дело в гарантиях безопасности народов России. А это более сложный вопрос. [Сейчас ВС РФ решают вопрос] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной», — заявил Владимир Путин. URA.RU вело прямую текстовая трансляцию с его выступления. Ранее Путин назвал Одессу российским городом. К тому же глава России заявил, что Россия «не начинала войну на Украине». По его словам, СВО России направлена на нормализацию обстановки.

На данный момент РФ обеспечивает безопасность людей из новых регинов. После того как ситуация нормализуются, Россия подумает над остановкой спецоперации. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». «[СВО проводится не для территориальных изменений]. Дело в гарантиях безопасности народов России. А это более сложный вопрос. [Сейчас ВС РФ решают вопрос] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной», — заявил Владимир Путин. URA.RU вело прямую текстовая трансляцию с его выступления. Ранее Путин назвал Одессу российским городом. К тому же глава России заявил, что Россия «не начинала войну на Украине». По его словам, СВО России направлена на нормализацию обстановки.