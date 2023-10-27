В РФ назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» военных

28 октября 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

В посольстве РФ отметили, что администрация США «вбрасывает фейки в медийное пространство» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольство России в Вашингтоне назвало чудовищным фейком заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что российские военные якобы казнят солдат, которые отказываются выполнять приказы. Об этом заявили в официальном telegram-канале посольства. «Это гадкое, до предела циничное и ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации без конкретных примеров или документальных подтверждений. Администрация вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки, а создателем такого вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием», — говорится в заявлении посольства. Представители РФ отметили, что все «инсинуации (злостные вымыслы — прим. URA.RU) относительного упомянутого в речи Джона Кирби — ложь». «На поле боя наши военнослужащие действуют профессионально и героически, защищая родную землю», — добавили в посольстве РФ. Ранее Кирби заявлял, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Он отметил, что речь идет о наступательных действиях со стороны армии РФ.

Посольство России в Вашингтоне назвало чудовищным фейком заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что российские военные якобы казнят солдат, которые отказываются выполнять приказы. Об этом заявили в официальном telegram-канале посольства. «Это гадкое, до предела циничное и ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации без конкретных примеров или документальных подтверждений. Администрация вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки, а создателем такого вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием», — говорится в заявлении посольства. Представители РФ отметили, что все «инсинуации (злостные вымыслы — прим. URA.RU) относительного упомянутого в речи Джона Кирби — ложь». «На поле боя наши военнослужащие действуют профессионально и героически, защищая родную землю», — добавили в посольстве РФ. Ранее Кирби заявлял, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Он отметил, что речь идет о наступательных действиях со стороны армии РФ.