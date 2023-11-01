Избиркомы начнут раньше информировать россиян о президентских выборах

02 ноября 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Региональным избиркомам позволили готовиться к выборам заранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Региональным избиркомам для проведения президентской кампании передали полномочия информировать россиян до официального опубликования решения о назначении выборов. Такое решение приняли на внеплановом заседании Центризбиркома (ЦИК). «Мы не собирались проводить заседание, но поняли, что надо. Сроки подпирают, а потому нужно вооружать региональные избиркомы возможностями и документами», — рассказала «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев пояснил, что региональные избиркомы могут заключать контракты до того, как будет официально опубликовано решение о назначении выборов. В ближайшие дни представители избиркомов будут уведомлены об объемах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на информирование избирателей, сообщил Булаев. Источник, знакомый с ходом организации выборов, пояснил «Ведомостям», что в прошлые годы была проблема, когда комиссиям нужно было быстро начать информирование, но для предварительного заказа не было оснований. «Теперь это преодолели. Закону это не противоречит, лишь позволит комиссиям быть готовым к старту компании. Ранее сообщалось, что администрация президента РФ начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти на выборах 2024 года. Кремль поручил «увеличить уровень поддержки кандидата» своей аудиторией». То есть доверенные лица должны публично поддерживать действующего президента Владимира Путина и спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональным избиркомам для проведения президентской кампании передали полномочия информировать россиян до официального опубликования решения о назначении выборов. Такое решение приняли на внеплановом заседании Центризбиркома (ЦИК). «Мы не собирались проводить заседание, но поняли, что надо. Сроки подпирают, а потому нужно вооружать региональные избиркомы возможностями и документами», — рассказала «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев пояснил, что региональные избиркомы могут заключать контракты до того, как будет официально опубликовано решение о назначении выборов. В ближайшие дни представители избиркомов будут уведомлены об объемах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на информирование избирателей, сообщил Булаев. Источник, знакомый с ходом организации выборов, пояснил «Ведомостям», что в прошлые годы была проблема, когда комиссиям нужно было быстро начать информирование, но для предварительного заказа не было оснований. «Теперь это преодолели. Закону это не противоречит, лишь позволит комиссиям быть готовым к старту компании. Ранее сообщалось, что администрация президента РФ начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти на выборах 2024 года. Кремль поручил «увеличить уровень поддержки кандидата» своей аудиторией». То есть доверенные лица должны публично поддерживать действующего президента Владимира Путина и спецоперацию.