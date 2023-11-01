Центризбирком начал тестировать цифровую платформу перед президентскими выборами

02 ноября 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Второй этап тренировочного голосования пройдет с 15 по 17 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центризбирком с 1 ноября открыл прием заявлений для россиян на участие в дистанционном испытании новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 перед выборами президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Подать заявление можно до 13 ноября, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин. «Закончился подготовительный этап, мы получили подтверждение всех без исключения избирательных комиссий о готовности. Была проведена учеба, переданы методические рекомендации по тому, каким образом будет проходить тренировка, в том числе контрольные примеры», — сказал Антон Лопатин, передает « Коммерсант ». По его словам, ноябрьская кампания будет технической. Кандидатам не стали давать имена, обозначив их как условные «кандидат 1» и «кандидат 2». Результатом тренировки будет готовность новой системы к работе. В тестировании примут участие все субъекты РФ. Первоначальное тестирование стартовало еще в октябре 2023 года. Оно было посвящено обучению специалистов работе с новой системой. Второй этап тренировочного голосования должно пройти с 15 по 17 ноября. Ранее стало известно, что региональные избиркомы начнут раньше информировать россиян о президентских выборах. Это поможет комиссиям быть готовым к старту компании.

Центризбирком с 1 ноября открыл прием заявлений для россиян на участие в дистанционном испытании новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 перед выборами президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Подать заявление можно до 13 ноября, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин. «Закончился подготовительный этап, мы получили подтверждение всех без исключения избирательных комиссий о готовности. Была проведена учеба, переданы методические рекомендации по тому, каким образом будет проходить тренировка, в том числе контрольные примеры», — сказал Антон Лопатин, передает «Коммерсант». По его словам, ноябрьская кампания будет технической. Кандидатам не стали давать имена, обозначив их как условные «кандидат 1» и «кандидат 2». Результатом тренировки будет готовность новой системы к работе. В тестировании примут участие все субъекты РФ. Первоначальное тестирование стартовало еще в октябре 2023 года. Оно было посвящено обучению специалистов работе с новой системой. Второй этап тренировочного голосования должно пройти с 15 по 17 ноября. Ранее стало известно, что региональные избиркомы начнут раньше информировать россиян о президентских выборах. Это поможет комиссиям быть готовым к старту компании.