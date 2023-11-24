SHOT: мать из Псковской области три месяца жила с трупами своих детей

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
В Псковской области полиция задержала женщину по подозрению в убийстве своих детей Фото:

В Псковской области задержали 34-летнюю женщину, которая около трех месяцев жила с трупами своих детей. Об этом сообщает Shot.

«Задержана мать, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Псковской области. <…> Женщина около трех месяцев жила с трупами двух сыновей и приезжала на дачу, где в кроватке под одеялом лежала ее мертвая дочка», — передают авторы telegram-канала. Сыновьям было год и четыре года. Девочке — восемь лет.

Отмечается, что трупы лежали в кроватях и были накрыты одеялом. Мать, которую подозревают в убийстве детей, заявила, что дети погибли еще в августе этого года. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

URA.RU подало запрос в УМВД по Псковской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Псковской области задержали 34-летнюю женщину, которая около трех месяцев жила с трупами своих детей. Об этом сообщает Shot. «Задержана мать, которая подозревается в убийстве трех своих детей в Псковской области. <…> Женщина около трех месяцев жила с трупами двух сыновей и приезжала на дачу, где в кроватке под одеялом лежала ее мертвая дочка», — передают авторы telegram-канала. Сыновьям было год и четыре года. Девочке — восемь лет. Отмечается, что трупы лежали в кроватях и были накрыты одеялом. Мать, которую подозревают в убийстве детей, заявила, что дети погибли еще в августе этого года. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». URA.RU подало запрос в УМВД по Псковской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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