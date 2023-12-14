Генкомиссар ООН: Газа больше пригодна для жизни

Газа не является местом, пригодным для жизни, считает генкомиссар ООН
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Сектор Газа — непригодное для жизни место. Об этом заявил генкомиссар ООН.
«Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал генкомиссар ОНН. Передает РИА Новости.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. С того времени в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на палестинскую группировку ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров.
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