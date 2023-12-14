Генкомиссар ООН: Газа больше пригодна для жизни

14 декабря 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Газа не является местом, пригодным для жизни, считает генкомиссар ООН Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сектор Газа — непригодное для жизни место. Об этом заявил генкомиссар ООН. «Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал генкомиссар ОНН. Передает РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. С того времени в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на палестинскую группировку ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров.

Сектор Газа — непригодное для жизни место. Об этом заявил генкомиссар ООН. «Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал генкомиссар ОНН. Передает РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. С того времени в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на палестинскую группировку ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров.