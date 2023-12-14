Генкомиссар ООН: Газа больше пригодна для жизни

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Газа не является местом, пригодным для жизни, считает генкомиссар ООН Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сектор Газа — непригодное для жизни место. Об этом заявил генкомиссар ООН.

«Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал генкомиссар ОНН. Передает РИА Новости.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. С того времени в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на палестинскую группировку ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров.

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Сектор Газа — непригодное для жизни место. Об этом заявил генкомиссар ООН. «Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал генкомиссар ОНН. Передает РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. С того времени в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на палестинскую группировку ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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