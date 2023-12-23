TMZ: умер актер «Люди в черном» Нуссбаум на 100-м году жизни

Утром 23 декабря умер актер фильма «Люди в черном» Майк Нуссбаум. Он скончался в постели от естественных причин в 99 лет. До своего юбилея Нуссбаум не дожил 6 дней, сообщила его дочь Карен Нуссбаум.
«Его дочь Карен рассказывает нам, что ее отец скончался от естественных причин в постели в субботу утром в своем доме в Чикаго, а она была рядом с ним. Карен сказала, что это было его время», — передает слова дочери актера
Также Карен рассказала, что ее отец был в хосписе в течение последнего года. Он был одним из старейших ныне живущих актеров, все еще работающих в бизнесе. В последние годы актер сыграл в нескольких пьесах и считался легендой местной театральной сцены в Чи-Тауне.
В этот же день умер российский актер из «Глухаря» Алексей Черных. Актер известен российским зрителям по сериалам «Ищейка» и «Мент в законе». Он ушел на 44-м году жизни.
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