На Украине захотели конфисковать два российских самолета

Украина хочет забрать российские самолеты Ан-148
Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — говорится в сообщении Минюста Украины. Самолеты принадлежат российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко».
Ранее Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. МИД РФ устроил демарш канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю за такой поступок.
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