В мире На Украине захотели конфисковать два российских самолета Минюст Украины намерен конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 28 декабря 2023 в 23:53 Размер текста - 17 + Украина хочет забрать российские самолеты Ан-148 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — говорится в сообщении Минюста Украины. Самолеты принадлежат российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». Ранее Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. МИД РФ устроил демарш канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю за такой поступок. Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — говорится в сообщении Минюста Украины. Самолеты принадлежат российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». Ранее Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. МИД РФ устроил демарш канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю за такой поступок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям