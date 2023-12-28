28 декабря 2023

На Украине захотели конфисковать два российских самолета

Минюст Украины намерен конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина хочет забрать российские самолеты Ан-148 Фото:

Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — говорится в сообщении Минюста Украины. Самолеты принадлежат российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко».

Ранее Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. МИД РФ устроил демарш канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю за такой поступок.

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Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — говорится в сообщении Минюста Украины. Самолеты принадлежат российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». Ранее Канада конфисковала российский самолет Ан-124 для передачи Украине. МИД РФ устроил демарш канадскому дипломату при Москве Брайану Эбелю за такой поступок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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