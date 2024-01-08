Силы ПВО перехватили ракету С-200 над Белгородской областью: карта СВО на Украине 8 января

Системы ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

08 января 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Над Белгородской областью была перехвачена украинская ракета С-200 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Белгородская область Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО успешно перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью. Попытка атаки была совершена при помощи переоборудованной зенитной ракеты С-200, предназначенной для поражения наземных целей. Купянское направление Военнослужащие мотострелкового подразделения ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ. Мотострелки уничтожили вооруженную группу противника на подступах к своей линии обороны. Диверсионная группа ВСУ пыталась прорваться к наблюдательному посту. Также мотострелковые подразделения успешно отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. В ходе боевых столкновений, поддерживаемых огнем артиллерии и военной авиации, противник был отбит, понеся значительные потери. Вместе с этим были уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи. Общий ущерб для ВСУ включает более 50 убитых и раненых, а также потерю двух боевых машин и разведывательных БПЛА «Фурия». Бои также продолжаются у Синьковки, где российские войска атаковали в районе Тернов. В Серебрянском лесу также зафиксированы встречные бои. Артемовское направление Идут бои в районе Богдановки. Российские военные штурмуют позиции ВСУ к северо-западу от Клещеевки. Донецкое направление ВС РФ проводят наступление на позиции ВСУ в районах Степового и Очеретино. Также российские силы наступают с северо-востока у коксохимического завода. На марьинском участке происходят атаки на позиции ВСУ у Победы и Новомихайловки. С поддержкой дальнобойных средств российские войска атаковали Георгиевку и противоположный берег реки Осикова со стороны Марьинки. На другом участке были заняты новые позиции. Также была атака ВС РФ на Новобахмутовку. Запорожское направление На ореховском участке бои продолжаются к западу от Работино и у Вербового. Украинские подразделения в Пятихатках, Новоандреевке, Орехове, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе подверглись обстрелам. Угледарское направление После артиллерийских обстрелов российские войска атаковали с направления Приютного на Новодаровку. Также украинские силы подверглись ударам в Полтавке, Ровнополе, Старомайорском, Урожайном и Угледаре. Карта боевых действий Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО успешно перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью. Попытка атаки была совершена при помощи переоборудованной зенитной ракеты С-200, предназначенной для поражения наземных целей. Военнослужащие мотострелкового подразделения ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ. Мотострелки уничтожили вооруженную группу противника на подступах к своей линии обороны. Диверсионная группа ВСУ пыталась прорваться к наблюдательному посту. Также мотострелковые подразделения успешно отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. В ходе боевых столкновений, поддерживаемых огнем артиллерии и военной авиации, противник был отбит, понеся значительные потери. Вместе с этим были уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Фурия» в районах Авдеевки и Коломыйчихи. Общий ущерб для ВСУ включает более 50 убитых и раненых, а также потерю двух боевых машин и разведывательных БПЛА «Фурия». Бои также продолжаются у Синьковки, где российские войска атаковали в районе Тернов. В Серебрянском лесу также зафиксированы встречные бои. Идут бои в районе Богдановки. Российские военные штурмуют позиции ВСУ к северо-западу от Клещеевки. ВС РФ проводят наступление на позиции ВСУ в районах Степового и Очеретино. Также российские силы наступают с северо-востока у коксохимического завода. На марьинском участке происходят атаки на позиции ВСУ у Победы и Новомихайловки. С поддержкой дальнобойных средств российские войска атаковали Георгиевку и противоположный берег реки Осикова со стороны Марьинки. На другом участке были заняты новые позиции. Также была атака ВС РФ на Новобахмутовку. На ореховском участке бои продолжаются к западу от Работино и у Вербового. Украинские подразделения в Пятихатках, Новоандреевке, Орехове, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе подверглись обстрелам. После артиллерийских обстрелов российские войска атаковали с направления Приютного на Новодаровку. Также украинские силы подверглись ударам в Полтавке, Ровнополе, Старомайорском, Урожайном и Угледаре.