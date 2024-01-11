Baza: бывшая жена Петра Толстого найдена мертвой в московской квартире

Тело жены Петра Толстого нашли в ее квартире
В Москве обнаружили тело бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено в ее квартире на Потаповском переулке», — передает Baza. Предварительно известно, что следов насильственной смерти не обнаружено. Пока причина смерти не озвучена. Петр Толстой и Дарья Толстая находилась в браке в течение 24 лет — с 1992 по 2016 год.
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