Baza: бывшая жена Петра Толстого найдена мертвой в московской квартире

11 января 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Тело жены Петра Толстого нашли в ее квартире Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве обнаружили тело бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено в ее квартире на Потаповском переулке», — передает Baza. Предварительно известно, что следов насильственной смерти не обнаружено. Пока причина смерти не озвучена. Петр Толстой и Дарья Толстая находилась в браке в течение 24 лет — с 1992 по 2016 год.

В Москве обнаружили тело бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено в ее квартире на Потаповском переулке», — передает Baza. Предварительно известно, что следов насильственной смерти не обнаружено. Пока причина смерти не озвучена. Петр Толстой и Дарья Толстая находилась в браке в течение 24 лет — с 1992 по 2016 год.