В России появится льгота для отцов в декрете

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Весенний день. Челябинск, ребенок, коляска, младенец, семья, родители, отец, демография, забота
Отцы в декрете смогут пройти профессиональное обучение Фото:

Для отцов в декретном отпуске будут предоставлены социальные гарантии наравне с матерями с детьми. Для них будет доступно повышение квалификации и профессиональное обучение. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии», — передает «Лента.ру» слова Бессараб. Она уточнила, что гарантии будут предоставляться по повышению квалификации на те профессии, которые на данный момент востребованы на рынке труда, и на профессиональное обучение.

Член комитета Госдумы поделилась тем, что перед Новым годом правительство России ответило на ее письмо с вопросом о декрете для отцов. По ее словам, решения по этому предложению пришлось ждать достаточно долго.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому одинокого родителя запрещено увольнять с работы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, одиноких мам и отцов, воспитывающих детей до 16 лет, работодатель не сможет уволить.

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Для отцов в декретном отпуске будут предоставлены социальные гарантии наравне с матерями с детьми. Для них будет доступно повышение квалификации и профессиональное обучение. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии», — передает «Лента.ру» слова Бессараб. Она уточнила, что гарантии будут предоставляться по повышению квалификации на те профессии, которые на данный момент востребованы на рынке труда, и на профессиональное обучение. Член комитета Госдумы поделилась тем, что перед Новым годом правительство России ответило на ее письмо с вопросом о декрете для отцов. По ее словам, решения по этому предложению пришлось ждать достаточно долго. Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому одинокого родителя запрещено увольнять с работы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, одиноких мам и отцов, воспитывающих детей до 16 лет, работодатель не сможет уволить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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