Суд Москвы заочно арестовал писателя Акунина*

06 февраля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Борис Акунин заочно арестован на два месяца Фото: Николай Галкин/ИТАР-ТАСС/ТАСС Басманный районный суд заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Об этом сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя Акунина — прим. URA.RU) заочно избран арест на срок 2 месяца», — отмечает пресс-служба судов в своем telegram-канале. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания писателя. Минюст России включил писатели Бориса Акунина в список иностранных агентов 12 января. Также он обвиняется в призыве к терроризму и распространению фейков в отношении российской армии. Кроме того, он был объявлен в розыск МВД. *Писатель Борис Акунин был внесен в список террористов и экстремистов

Басманный районный суд заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Об этом сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя Акунина — прим. URA.RU) заочно избран арест на срок 2 месяца», — отмечает пресс-служба судов в своем telegram-канале. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания писателя. Минюст России включил писатели Бориса Акунина в список иностранных агентов 12 января. Также он обвиняется в призыве к терроризму и распространению фейков в отношении российской армии. Кроме того, он был объявлен в розыск МВД. *Писатель Борис Акунин был внесен в список террористов и экстремистов