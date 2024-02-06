Суд Москвы заочно арестовал писателя Акунина*

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Борис Акунин заочно арестован на два месяца Фото:

Басманный районный суд заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Об этом сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя Акунина — прим. URA.RU) заочно избран арест на срок 2 месяца», — отмечает пресс-служба судов в своем telegram-канале. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания писателя.

Минюст России включил писатели Бориса Акунина в список иностранных агентов 12 января. Также он обвиняется в призыве к терроризму и распространению фейков в отношении российской армии. Кроме того, он был объявлен в розыск МВД.

*Писатель Борис Акунин был внесен в список террористов и экстремистов

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Басманный районный суд заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Об этом сообщается в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя Акунина — прим. URA.RU) заочно избран арест на срок 2 месяца», — отмечает пресс-служба судов в своем telegram-канале. Срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания писателя. Минюст России включил писатели Бориса Акунина в список иностранных агентов 12 января. Также он обвиняется в призыве к терроризму и распространению фейков в отношении российской армии. Кроме того, он был объявлен в розыск МВД. *Писатель Борис Акунин был внесен в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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