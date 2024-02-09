Расширен список подлежащих госконтролю наркотических и психотропных веществ

09 февраля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

В обновленный список по контролю наркотиков вошли вещества, входящие в число триптаминов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка подлежащих государственному контролю психотропных наркотических веществ. Документ дополнился 12 новыми позициями. «Кабмин РФ расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств и психотропных веществ 12 новыми позициями», — передает ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства. Расширение этого списка направлено на усовершенствование госконтроля за оборотом психотропных веществ. Отмечается, что в обновленный список вошли опасные для здоровья и жизни вещества, входящие в число триптаминов, синтетических каннабиноидов и бензодиазепинов. Также расширился список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Постановление подписал Мишустин. Ранее сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге изъяли более 641 килограммов кокаина на сумму свыше двух миллиардов рублей. Наркотики были упакованы в брикеты в одной из латиноамериканских стран, а позже доставлены на территорию России, передает «Национальная служба новостей».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка подлежащих государственному контролю психотропных наркотических веществ. Документ дополнился 12 новыми позициями. «Кабмин РФ расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств и психотропных веществ 12 новыми позициями», — передает ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства. Расширение этого списка направлено на усовершенствование госконтроля за оборотом психотропных веществ. Отмечается, что в обновленный список вошли опасные для здоровья и жизни вещества, входящие в число триптаминов, синтетических каннабиноидов и бензодиазепинов. Также расширился список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Постановление подписал Мишустин. Ранее сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге изъяли более 641 килограммов кокаина на сумму свыше двух миллиардов рублей. Наркотики были упакованы в брикеты в одной из латиноамериканских стран, а позже доставлены на территорию России, передает «Национальная служба новостей».