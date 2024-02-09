Расширен список подлежащих госконтролю наркотических и психотропных веществ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, шприц, наркомания, наркотики
В обновленный список по контролю наркотиков вошли вещества, входящие в число триптаминов Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка подлежащих государственному контролю психотропных наркотических веществ. Документ дополнился 12 новыми позициями.

«Кабмин РФ расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств и психотропных веществ 12 новыми позициями», — передает ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства. Расширение этого списка направлено на усовершенствование госконтроля за оборотом психотропных веществ.

Отмечается, что в обновленный список вошли опасные для здоровья и жизни вещества, входящие в число триптаминов, синтетических каннабиноидов и бензодиазепинов. Также расширился список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Постановление подписал Мишустин.

Ранее сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге изъяли более 641 килограммов кокаина на сумму свыше двух миллиардов рублей. Наркотики были упакованы в брикеты в одной из латиноамериканских стран, а позже доставлены на территорию России, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка подлежащих государственному контролю психотропных наркотических веществ. Документ дополнился 12 новыми позициями. «Кабмин РФ расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств и психотропных веществ 12 новыми позициями», — передает ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства. Расширение этого списка направлено на усовершенствование госконтроля за оборотом психотропных веществ. Отмечается, что в обновленный список вошли опасные для здоровья и жизни вещества, входящие в число триптаминов, синтетических каннабиноидов и бензодиазепинов. Также расширился список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Постановление подписал Мишустин. Ранее сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге изъяли более 641 килограммов кокаина на сумму свыше двух миллиардов рублей. Наркотики были упакованы в брикеты в одной из латиноамериканских стран, а позже доставлены на территорию России, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...