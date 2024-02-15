Неизвестные начали атаковали праздновавших «Супербоул»
Число пострадавших при стрельбе в американском Канзас-Сити выросло до 22 человек. Об этом сообщает начальник полиции города Стейси Грейвз.
«Общее число (человек — прим. URA.RU) с огнестрельными ранениями дошло до 22», — сообщила Грейвз. Ее слова приводит
Неизвестные начали стрелять в праздновавших финал «Супербоула» в Канзас-Сити. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
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