Число пострадавших при стрельбе в американском Канзас-Сити выросло

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Неизвестные начали атаковали праздновавших «Супербоул» Фото:

Число пострадавших при стрельбе в американском Канзас-Сити выросло до 22 человек. Об этом сообщает начальник полиции города Стейси Грейвз.

«Общее число (человек — прим. URA.RU) с огнестрельными ранениями дошло до 22», — сообщила Грейвз. Ее слова приводит телеканал CNN.

Неизвестные начали стрелять в праздновавших финал «Супербоула» в Канзас-Сити. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

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Число пострадавших при стрельбе в американском Канзас-Сити выросло до 22 человек. Об этом сообщает начальник полиции города Стейси Грейвз. «Общее число (человек — прим. URA.RU) с огнестрельными ранениями дошло до 22», — сообщила Грейвз. Ее слова приводит телеканал CNN. Неизвестные начали стрелять в праздновавших финал «Супербоула» в Канзас-Сити. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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