«Уральский Халк» Штырков проиграл Вагабову на турнире в Тюмени. Фото

25 февраля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Судьи единогласно отдали победу Вагабову Фото: пресс-служба RCC Дагестанский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым (Екатеринбург) по прозвищу «Уральский Халк» в главном бою вечера RCC 18, передает корреспондент URA.RU. Переговоры о поединке начались около двух лет назад, но состязание прошло лишь 24 февраля в Тюмени на площадке спортивного комплекса «Центральный». Поединок бойцы вели осторожно: Штырков разменивался лоу-киками с дистанции и больше прессинговал Вагабова, а Вагаб увеличивал дистанцию и уходил из невыгодных положений. В итоге победу единогласным решением судей отдали дагестанцу. «Я впервые выступаю здесь, оказалось, что в Тюмени у меня много доброжелателей. У меня был большой простой, я хотел проверить свое состояние», — сказал Вагабов после боя. Бойцы дрались по правилам кикбоксинга, для Штыркова это был третий бой подобного рода. Ранее он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.

Дагестанский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым (Екатеринбург) по прозвищу «Уральский Халк» в главном бою вечера RCC 18, передает корреспондент URA.RU. Переговоры о поединке начались около двух лет назад, но состязание прошло лишь 24 февраля в Тюмени на площадке спортивного комплекса «Центральный». Поединок бойцы вели осторожно: Штырков разменивался лоу-киками с дистанции и больше прессинговал Вагабова, а Вагаб увеличивал дистанцию и уходил из невыгодных положений. В итоге победу единогласным решением судей отдали дагестанцу. «Я впервые выступаю здесь, оказалось, что в Тюмени у меня много доброжелателей. У меня был большой простой, я хотел проверить свое состояние», — сказал Вагабов после боя. Бойцы дрались по правилам кикбоксинга, для Штыркова это был третий бой подобного рода. Ранее он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.