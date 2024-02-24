24 февраля 2024

«Уральский Халк» Штырков проиграл Вагабову на турнире в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судьи единогласно отдали победу Вагабову
Судьи единогласно отдали победу Вагабову Фото:

Дагестанский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым (Екатеринбург) по прозвищу «Уральский Халк» в главном бою вечера RCC 18, передает корреспондент URA.RU. Переговоры о поединке начались около двух лет назад, но состязание прошло лишь 24 февраля в Тюмени на площадке спортивного комплекса «Центральный».

Поединок бойцы вели осторожно: Штырков разменивался лоу-киками с дистанции и больше прессинговал Вагабова, а Вагаб увеличивал дистанцию и уходил из невыгодных положений. В итоге победу единогласным решением судей отдали дагестанцу. «Я впервые выступаю здесь, оказалось, что в Тюмени у меня много доброжелателей. У меня был большой простой, я хотел проверить свое состояние», — сказал Вагабов после боя.

Бойцы дрались по правилам кикбоксинга, для Штыркова это был третий бой подобного рода. Ранее он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.

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Дагестанский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым (Екатеринбург) по прозвищу «Уральский Халк» в главном бою вечера RCC 18, передает корреспондент URA.RU. Переговоры о поединке начались около двух лет назад, но состязание прошло лишь 24 февраля в Тюмени на площадке спортивного комплекса «Центральный». Поединок бойцы вели осторожно: Штырков разменивался лоу-киками с дистанции и больше прессинговал Вагабова, а Вагаб увеличивал дистанцию и уходил из невыгодных положений. В итоге победу единогласным решением судей отдали дагестанцу. «Я впервые выступаю здесь, оказалось, что в Тюмени у меня много доброжелателей. У меня был большой простой, я хотел проверить свое состояние», — сказал Вагабов после боя. Бойцы дрались по правилам кикбоксинга, для Штыркова это был третий бой подобного рода. Ранее он выходил на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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