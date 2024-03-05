05 марта 2024

СКР завел дела против почти 1000 вероятных военных преступников с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
На военных преступников заведено 4500 дел Фото:

Следственный комитет РФ обозначил 980 лиц, которые причастны к фактам преступных действий вооруженных формирований Украины, на них возбуждено около 4500 уголовных дел. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Возбуждено около 4500 уголовных дел в отношении 980 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства, силовых структур Украины, членов радикальных националистических объединений и наемников», — говорится в докладе Александра Бастрыкина, опубликованном на официальном сайте СКР. Данные цифры прозвучали в ходе заседания коллегии по итогам работы следственных органов ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год.

Всего на данный момент завершено 250 уголовных дел в отношении 280 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Все получили наказание в виде лишения свободы от 8 до 29 лет, а также пожизненные сроки лишения свободы.

По данным Александра Бастрыкина, на февраль прошлого года, с 2014 года от рук военных преступников из состава ВСУ пострадало 14 тысяч жителей Донбаса. Как рассказывало RT потерпевшими были признаны 120 тысяч человек.

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Следственный комитет РФ обозначил 980 лиц, которые причастны к фактам преступных действий вооруженных формирований Украины, на них возбуждено около 4500 уголовных дел. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. «Возбуждено около 4500 уголовных дел в отношении 980 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства, силовых структур Украины, членов радикальных националистических объединений и наемников», — говорится в докладе Александра Бастрыкина, опубликованном на официальном сайте СКР. Данные цифры прозвучали в ходе заседания коллегии по итогам работы следственных органов ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год. Всего на данный момент завершено 250 уголовных дел в отношении 280 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Все получили наказание в виде лишения свободы от 8 до 29 лет, а также пожизненные сроки лишения свободы. По данным Александра Бастрыкина, на февраль прошлого года, с 2014 года от рук военных преступников из состава ВСУ пострадало 14 тысяч жителей Донбаса. Как рассказывало RT потерпевшими были признаны 120 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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