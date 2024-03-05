СКР завел дела против почти 1000 вероятных военных преступников с Украины

06 марта 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

На военных преступников заведено 4500 дел Фото: Следственный комитет РФ Следственный комитет РФ обозначил 980 лиц, которые причастны к фактам преступных действий вооруженных формирований Украины, на них возбуждено около 4500 уголовных дел. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. «Возбуждено около 4500 уголовных дел в отношении 980 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства, силовых структур Украины, членов радикальных националистических объединений и наемников», — говорится в докладе Александра Бастрыкина, опубликованном на официальном сайте СКР. Данные цифры прозвучали в ходе заседания коллегии по итогам работы следственных органов ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год. Всего на данный момент завершено 250 уголовных дел в отношении 280 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Все получили наказание в виде лишения свободы от 8 до 29 лет, а также пожизненные сроки лишения свободы. По данным Александра Бастрыкина, на февраль прошлого года, с 2014 года от рук военных преступников из состава ВСУ пострадало 14 тысяч жителей Донбаса. Как рассказывало RT потерпевшими были признаны 120 тысяч человек.

Следственный комитет РФ обозначил 980 лиц, которые причастны к фактам преступных действий вооруженных формирований Украины, на них возбуждено около 4500 уголовных дел. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. «Возбуждено около 4500 уголовных дел в отношении 980 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства, силовых структур Украины, членов радикальных националистических объединений и наемников», — говорится в докладе Александра Бастрыкина, опубликованном на официальном сайте СКР. Данные цифры прозвучали в ходе заседания коллегии по итогам работы следственных органов ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год. Всего на данный момент завершено 250 уголовных дел в отношении 280 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Все получили наказание в виде лишения свободы от 8 до 29 лет, а также пожизненные сроки лишения свободы. По данным Александра Бастрыкина, на февраль прошлого года, с 2014 года от рук военных преступников из состава ВСУ пострадало 14 тысяч жителей Донбаса. Как рассказывало RT потерпевшими были признаны 120 тысяч человек.