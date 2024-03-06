Мишустин посетил в Баку академический русский театр

06 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Мишустин поздравил с 8 марта работников культуры Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Культура России и Азербайджана тесно переплетаются взаимными театральными гастролями. Объединяет культуру двух стран русский язык и уважение к великим драматургам прошлого и современности. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин переговорил с представительницами культурных и общественных учреждений в Баку 6 марта. Азербайджанские артисты в 2024 году снова посетят Россию с гастролями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во главе делегации Мишустин посетил Азербайджанский академический русский театр им. Самеда Вургуна (театр носит имя азербайджанского поэта, соавтора гимна республики — прим. URA.RU), где ему удалось побывать за кулисами театра. Премьер поблагодарил за теплый прием и остался в полной уверенности, что готовящаяся к показу постановка «Восемь любящих женщин» не оставит зрителей равнодушными. «Вы знаете, президент России объявил 2024 — годом семьи, и вообще — семью поставил как основу развития общества. Семья без женщины невозможна. Поэтому хочу еще раз сказать вам о том, что 8 марта день, который и для нас, россиян, и для Азербайджана является таким же светлым праздничным днем», — поздравил Мишустин участвовавших в диалоге женщин, пожелав им «творческого вдохновения, энергии, искренней любви поклонников и громких аплодисментов». В своих дальнейших ответах Мишустин рассказал: Власти РФ уделяют большое внимание вопросам сохранения русского языка за рубежом, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Особо Мишустин оценил любовь к русскому языку в Азербайджане.

Правительство РФ продолжает поддержку российских театров, находящихся за рубежом. Пятнадцать таких учреждений получают помощь на приобретение сценического оборудования и премьерных спектаклей;

Русский драмтеатр (г. Баку) за последние годы представил спектакли в более чем десяти российских городах. Мишустин пригласил азербайджанских артистов в Новокузнецк и Кемерово в текущем году в рамках программы «Большие гастроли» и на международном фестивале «Встречи в России»;

Лидеры стран СНГ продолжают поддержку русского языка на Евразийском континенте, об это они договорились на октябрьском саммите в Бишкеке. Подписанный тогда договор об учреждении Международной организации по русскому языку направлен, в первую очередь, на укрепление братских отношений между странами СНГ;

Мишустин отметил начало работы Центра открытого образования на русском языке. Продолжается расширение возможностей для азербайджанских студентов изучать русский язык и становиться преподавателями. Статья по теме Россия опередила Турцию после выборов в Баку В заключении российский премьер выразил уверенность, что русский язык является средством межнационального общения и через русский язык, культура российская традиция приходит в другие страны. «Мы будем системно продолжать работу, связанную с поддержкой русского русского языка. То, что касается Азербайджана, мы всегда говорим о том, что благодарны, как Ильхаму Алиеву, так и всем руководителям Азербайджана, людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку», — подытожил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Культура России и Азербайджана тесно переплетаются взаимными театральными гастролями. Объединяет культуру двух стран русский язык и уважение к великим драматургам прошлого и современности. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин переговорил с представительницами культурных и общественных учреждений в Баку 6 марта. Во главе делегации Мишустин посетил Азербайджанский академический русский театр им. Самеда Вургуна (театр носит имя азербайджанского поэта, соавтора гимна республики — прим. URA.RU), где ему удалось побывать за кулисами театра. Премьер поблагодарил за теплый прием и остался в полной уверенности, что готовящаяся к показу постановка «Восемь любящих женщин» не оставит зрителей равнодушными. «Вы знаете, президент России объявил 2024 — годом семьи, и вообще — семью поставил как основу развития общества. Семья без женщины невозможна. Поэтому хочу еще раз сказать вам о том, что 8 марта день, который и для нас, россиян, и для Азербайджана является таким же светлым праздничным днем», — поздравил Мишустин участвовавших в диалоге женщин, пожелав им «творческого вдохновения, энергии, искренней любви поклонников и громких аплодисментов». В заключении российский премьер выразил уверенность, что русский язык является средством межнационального общения и через русский язык, культура российская традиция приходит в другие страны. «Мы будем системно продолжать работу, связанную с поддержкой русского русского языка. То, что касается Азербайджана, мы всегда говорим о том, что благодарны, как Ильхаму Алиеву, так и всем руководителям Азербайджана, людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку», — подытожил Мишустин.