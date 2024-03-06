Стоимость золота обновила исторический рекорд, поднявшись до 2 153 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота поднялась до 2153 долларов за тройскую унцию (единица измерения массы, равная 31,1 грамма). Таким образом цена за драгоценный металл обновила свой исторический рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.
«Стоимость золота обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2153 долларов за тройскую унцию», — передает агентство. В конце 2023 года исторический рекорд по стоимости золота составлял свыше 2100 долларов.
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