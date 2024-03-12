Вместе с Челябинской областью шефство над Авдеевкой возьмут еще два региона

12 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил о двух регионах, которые наряду с Челябинской областью возьмут шефство над Авдеевкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помимо Челябинской области, шефство над Авдеевкой возьмут еще два российских региона. Об этом 12 марта в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «С заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — сообщил Пушилин. Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы. Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат. Авдеевка войдет в состав Ясиноватой, которая является подшефной территорией Челябинской области. Также регион восстанавливает город Волноваху.

Помимо Челябинской области, шефство над Авдеевкой возьмут еще два российских региона. Об этом 12 марта в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «С заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — сообщил Пушилин. Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы. Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат. Авдеевка войдет в состав Ясиноватой, которая является подшефной территорией Челябинской области. Также регион восстанавливает город Волноваху.