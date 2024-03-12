Вместе с Челябинской областью шефство над Авдеевкой возьмут еще два региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил о двух регионах, которые наряду с Челябинской областью возьмут шефство над Авдеевкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помимо Челябинской области, шефство над Авдеевкой возьмут еще два российских региона. Об этом 12 марта в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«С заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — сообщил Пушилин.

Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы.

Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат.

Авдеевка войдет в состав Ясиноватой, которая является подшефной территорией Челябинской области. Также регион восстанавливает город Волноваху.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помимо Челябинской области, шефство над Авдеевкой возьмут еще два российских региона. Об этом 12 марта в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «С заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — сообщил Пушилин. Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы. Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат. Авдеевка войдет в состав Ясиноватой, которая является подшефной территорией Челябинской области. Также регион восстанавливает город Волноваху.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...