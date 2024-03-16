16 марта 2024

Мошенники с Украины заставляли ветерана СВО залить зеленкой урну на выборах

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Выборы 2024. Избирательная комиссия в Госпитале Ветеранов Войн на Подлесной 6. Пермь, избирательная комиссия, триколор, флаг россии, избирательная урна, избирательный участок
Попытка сорвать выборы может привести к тюрьме, предупреждают правоохранители Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Получивший ранение ветеран спецоперации Кирилл Сидоров из Горловки, поддавшись на уговоры украинских мошенников, потерял 3 млн рублей. Аферисты на этом не остановились и попытались заставить его залить урну для голосования зеленкой на выборах президента РФ. Об этом рассказал Сидоров представителям штаба территориальной обороны ДНР.

«Украинские „колл-центры“ обманным путем украли у Кирилла Сидорова 3 млн рублей и заставляли залить зеленкой урну для голосования в обмен на возврат потерянной суммы. Сидоров обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются втянуть в предвыборный „уголовный флешмоб“», — написано в telegram-канале штаба.

Сидоров рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его избирательном участке будет «мошенник». Ветерану поставил задачу налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, взять бюллетень у этого «мошенника», кинуть в урну и залить этим раствором. После этого звонка мужчина обратился в полицию.

В России за первые два дня президентских выборов произошло множество провокаций. В нескольких регионах страны люди подливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, а также бросали коктейли Молотова в избирательные участки. Редакция URA.RU собрала информацию о том, какая ответственность грозит за подобные противоправные деяния.

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Получивший ранение ветеран спецоперации Кирилл Сидоров из Горловки, поддавшись на уговоры украинских мошенников, потерял 3 млн рублей. Аферисты на этом не остановились и попытались заставить его залить урну для голосования зеленкой на выборах президента РФ. Об этом рассказал Сидоров представителям штаба территориальной обороны ДНР. «Украинские „колл-центры“ обманным путем украли у Кирилла Сидорова 3 млн рублей и заставляли залить зеленкой урну для голосования в обмен на возврат потерянной суммы. Сидоров обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются втянуть в предвыборный „уголовный флешмоб“», — написано в telegram-канале штаба. Сидоров рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его избирательном участке будет «мошенник». Ветерану поставил задачу налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, взять бюллетень у этого «мошенника», кинуть в урну и залить этим раствором. После этого звонка мужчина обратился в полицию. В России за первые два дня президентских выборов произошло множество провокаций. В нескольких регионах страны люди подливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, а также бросали коктейли Молотова в избирательные участки. Редакция URA.RU собрала информацию о том, какая ответственность грозит за подобные противоправные деяния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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