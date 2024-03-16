Мошенники с Украины заставляли ветерана СВО залить зеленкой урну на выборах

16 марта 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Попытка сорвать выборы может привести к тюрьме, предупреждают правоохранители Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Получивший ранение ветеран спецоперации Кирилл Сидоров из Горловки, поддавшись на уговоры украинских мошенников, потерял 3 млн рублей. Аферисты на этом не остановились и попытались заставить его залить урну для голосования зеленкой на выборах президента РФ. Об этом рассказал Сидоров представителям штаба территориальной обороны ДНР. «Украинские „колл-центры“ обманным путем украли у Кирилла Сидорова 3 млн рублей и заставляли залить зеленкой урну для голосования в обмен на возврат потерянной суммы. Сидоров обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются втянуть в предвыборный „уголовный флешмоб“», — написано в telegram-канале штаба. Сидоров рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его избирательном участке будет «мошенник». Ветерану поставил задачу налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, взять бюллетень у этого «мошенника», кинуть в урну и залить этим раствором. После этого звонка мужчина обратился в полицию. В России за первые два дня президентских выборов произошло множество провокаций. В нескольких регионах страны люди подливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, а также бросали коктейли Молотова в избирательные участки. Редакция URA.RU собрала информацию о том, какая ответственность грозит за подобные противоправные деяния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получивший ранение ветеран спецоперации Кирилл Сидоров из Горловки, поддавшись на уговоры украинских мошенников, потерял 3 млн рублей. Аферисты на этом не остановились и попытались заставить его залить урну для голосования зеленкой на выборах президента РФ. Об этом рассказал Сидоров представителям штаба территориальной обороны ДНР. «Украинские „колл-центры“ обманным путем украли у Кирилла Сидорова 3 млн рублей и заставляли залить зеленкой урну для голосования в обмен на возврат потерянной суммы. Сидоров обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются втянуть в предвыборный „уголовный флешмоб“», — написано в telegram-канале штаба. Сидоров рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его избирательном участке будет «мошенник». Ветерану поставил задачу налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, взять бюллетень у этого «мошенника», кинуть в урну и залить этим раствором. После этого звонка мужчина обратился в полицию. В России за первые два дня президентских выборов произошло множество провокаций. В нескольких регионах страны люди подливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями, а также бросали коктейли Молотова в избирательные участки. Редакция URA.RU собрала информацию о том, какая ответственность грозит за подобные противоправные деяния.