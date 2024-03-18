Мишустин сделал заявление по итогам выборов президента РФ

Граждане России верят победившему на выборах президента РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 18 марта.
«Прежде всего хочу сказать о состоявшихся выборах. На них уверенно победил действующий президент Владимирович Путин. Подавляющее большинство наших граждан поддержали именно его кандидатуру, и люди верят нашему президенту», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».
Как отметил Мишустин, граждане видят, что Путин делает все для улучшения жизни и развития в России социальной сферы. «Результаты видны, это: новые дороги и школы больницы, возможности для получения качественного образования самореализации», — перечислил премьер.
Достигнутые результаты, считает глава правительства, не повод сбавлять темпы в реализации поручений президента. Все это накладывает на правительство большую ответственность. «Предстоит максимально точно и эффективно реализовать задачи, которые были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным. У каждого из вас свой круг обязанностей и приоритетов. Конечно, нужно в 1 очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию», — поставил задачу премьер.
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