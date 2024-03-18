Мишустин сделал заявление по итогам выборов президента РФ

Мишустин: россияне верят Путину, поэтому он победил на выборах
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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , мишустин михаил
Мишустин, оценивая победу Путина в выборах, просил правительство не сбавлять темпы на фоне достигнутых результатов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Граждане России верят победившему на выборах президента РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 18 марта.

«Прежде всего хочу сказать о состоявшихся выборах. На них уверенно победил действующий президент Владимирович Путин. Подавляющее большинство наших граждан поддержали именно его кандидатуру, и люди верят нашему президенту», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметил Мишустин, граждане видят, что Путин делает все для улучшения жизни и развития в России социальной сферы. «Результаты видны, это: новые дороги и школы больницы, возможности для получения качественного образования самореализации», — перечислил премьер.

Достигнутые результаты, считает глава правительства, не повод сбавлять темпы в реализации поручений президента. Все это накладывает на правительство большую ответственность. «Предстоит максимально точно и эффективно реализовать задачи, которые были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным. У каждого из вас свой круг обязанностей и приоритетов. Конечно, нужно в 1 очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию», — поставил задачу премьер.

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Граждане России верят победившему на выборах президента РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 18 марта. «Прежде всего хочу сказать о состоявшихся выборах. На них уверенно победил действующий президент Владимирович Путин. Подавляющее большинство наших граждан поддержали именно его кандидатуру, и люди верят нашему президенту», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Как отметил Мишустин, граждане видят, что Путин делает все для улучшения жизни и развития в России социальной сферы. «Результаты видны, это: новые дороги и школы больницы, возможности для получения качественного образования самореализации», — перечислил премьер. Достигнутые результаты, считает глава правительства, не повод сбавлять темпы в реализации поручений президента. Все это накладывает на правительство большую ответственность. «Предстоит максимально точно и эффективно реализовать задачи, которые были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным. У каждого из вас свой круг обязанностей и приоритетов. Конечно, нужно в 1 очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию», — поставил задачу премьер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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