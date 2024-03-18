Глава WADA попытался оправдаться за дисквалификацию Валиевой

Глава WADA Ниггли: Валиевой пожертвовали в допинговом деле

18 марта 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Оливье Ниггли призвал ужесточить наказание окружения несовершеннолетних спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская несовершеннолетняя фигуристка Камила Валиева стала жертвой допингового скандала, защищая других лиц, предоставивших ей запрещенный препарат. Так генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли попытался оправдаться за решение организации дисквалифицировать спортсменку и обнулить ее результаты на Олимпиаде-2022. «Вкус этого дела таков, что очень неприятно, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы указать на того, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», — заявил Ниггли, его слова передает ТАСС. Он призвал жестче наказывать окружение несовершеннолетних спортсменов. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. CAS удовлетворил требование WADA о четырехлетнем наказании, начиная с 25 декабря 2021 года. Валиеву признали виновной в употреблении запрещенного препарата экдистерон. Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, сняв сборную России, включая Валиеву, с первого места и перенеся на третье. Достижения Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Фигуристка была лишена золота Олимпиады в Пекине, а также медалей чемпионатов Европы и России. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что только тренер ответственен за допинговый скандал Валиевой, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская несовершеннолетняя фигуристка Камила Валиева стала жертвой допингового скандала, защищая других лиц, предоставивших ей запрещенный препарат. Так генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли попытался оправдаться за решение организации дисквалифицировать спортсменку и обнулить ее результаты на Олимпиаде-2022. «Вкус этого дела таков, что очень неприятно, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы указать на того, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», — заявил Ниггли, его слова передает ТАСС. Он призвал жестче наказывать окружение несовершеннолетних спортсменов. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. CAS удовлетворил требование WADA о четырехлетнем наказании, начиная с 25 декабря 2021 года. Валиеву признали виновной в употреблении запрещенного препарата экдистерон. Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, сняв сборную России, включая Валиеву, с первого места и перенеся на третье. Достижения Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Фигуристка была лишена золота Олимпиады в Пекине, а также медалей чемпионатов Европы и России. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что только тренер ответственен за допинговый скандал Валиевой, передает «Национальная служба новостей».