Суд заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте Крымского моста

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Басманный суд арестовал Александра Инасаридзе по обвинению за совершение теракта на Крымском мосту Фото:

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Его обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом рассказали в суде.

«Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту», — подчеркнули в суде. Решение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответствующий иск был удовлетворен.

Украина неоднократно совершала теракты на территории Крымского моста. Это происходило как в 2022 году, так и несколько раз на протяжении следующего года.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Его обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом рассказали в суде. «Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту», — подчеркнули в суде. Решение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответствующий иск был удовлетворен. Украина неоднократно совершала теракты на территории Крымского моста. Это происходило как в 2022 году, так и несколько раз на протяжении следующего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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