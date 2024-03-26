Суд заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте Крымского моста

26 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Басманный суд арестовал Александра Инасаридзе по обвинению за совершение теракта на Крымском мосту Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Его обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом рассказали в суде. «Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту», — подчеркнули в суде. Решение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответствующий иск был удовлетворен. Украина неоднократно совершала теракты на территории Крымского моста. Это происходило как в 2022 году, так и несколько раз на протяжении следующего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Его обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом рассказали в суде. «Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту», — подчеркнули в суде. Решение опубликовано на официальном сайте ведомства. Соответствующий иск был удовлетворен. Украина неоднократно совершала теракты на территории Крымского моста. Это происходило как в 2022 году, так и несколько раз на протяжении следующего года.