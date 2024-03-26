Суд заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте Крымского моста

Басманный суд арестовал Александра Инасаридзе по обвинению за совершение теракта на Крымском мосту
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе. Его обвиняют в совершении теракта на Крымском мосту. Об этом рассказали в суде.
«Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту», — подчеркнули в суде. Решение
Украина неоднократно совершала теракты на территории Крымского моста. Это происходило как в 2022 году, так и несколько раз на протяжении следующего года.
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