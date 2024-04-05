Рогозин обвинил Маска в двуличности из-за его заявлений об Украине

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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, рогозин дмитрий
Действия Илона Маска перевешивают его слова, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский предприниматель Илон Маск имеет в себе две личности, поскольку с одной стороны — называет вхождение Украины в НАТО «ядерным апокалипсисом», с другой — снабжает киевский режим военной связью. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Просто обращаю внимание на то, как в нем уживаются две личности», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он объяснил, что одна личность понимает суть киевского режима и катастрофичность решения о вступлении Украины в альянс.

Другая личность, по словам Рогозина, продолжает снабжать страну и НАТО военной связью, обеспечивающей удары тяжелых дронов ВСУ по мирным городам РФ. Действия Маска перевешивают слова, заключил Рогозин.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Кроме того, он приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день», где показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий считает, что Маск был принужден к тому, чтобы передать военным Starlink.

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Американский предприниматель Илон Маск имеет в себе две личности, поскольку с одной стороны — называет вхождение Украины в НАТО «ядерным апокалипсисом», с другой — снабжает киевский режим военной связью. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Просто обращаю внимание на то, как в нем уживаются две личности», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он объяснил, что одна личность понимает суть киевского режима и катастрофичность решения о вступлении Украины в альянс. Другая личность, по словам Рогозина, продолжает снабжать страну и НАТО военной связью, обеспечивающей удары тяжелых дронов ВСУ по мирным городам РФ. Действия Маска перевешивают слова, заключил Рогозин. Ранее Илон Маск выразил мнение, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Кроме того, он приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день», где показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий считает, что Маск был принужден к тому, чтобы передать военным Starlink.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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