Рогозин обвинил Маска в двуличности из-за его заявлений об Украине

05 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Действия Илона Маска перевешивают его слова, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель Илон Маск имеет в себе две личности, поскольку с одной стороны — называет вхождение Украины в НАТО «ядерным апокалипсисом», с другой — снабжает киевский режим военной связью. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Просто обращаю внимание на то, как в нем уживаются две личности», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он объяснил, что одна личность понимает суть киевского режима и катастрофичность решения о вступлении Украины в альянс. Другая личность, по словам Рогозина, продолжает снабжать страну и НАТО военной связью, обеспечивающей удары тяжелых дронов ВСУ по мирным городам РФ. Действия Маска перевешивают слова, заключил Рогозин. Ранее Илон Маск выразил мнение, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Кроме того, он приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день», где показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий считает, что Маск был принужден к тому, чтобы передать военным Starlink. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск имеет в себе две личности, поскольку с одной стороны — называет вхождение Украины в НАТО «ядерным апокалипсисом», с другой — снабжает киевский режим военной связью. Об этом заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Просто обращаю внимание на то, как в нем уживаются две личности», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он объяснил, что одна личность понимает суть киевского режима и катастрофичность решения о вступлении Украины в альянс. Другая личность, по словам Рогозина, продолжает снабжать страну и НАТО военной связью, обеспечивающей удары тяжелых дронов ВСУ по мирным городам РФ. Действия Маска перевешивают слова, заключил Рогозин. Ранее Илон Маск выразил мнение, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Кроме того, он приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день», где показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. В конце февраля 2022 года Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины и направил туда первые терминалы. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий считает, что Маск был принужден к тому, чтобы передать военным Starlink.