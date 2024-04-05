Песков озвучил мнение Путина об участии спортсменов РФ в Олимпийских играх

06 апреля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что россияне будут болеть за спортсменов из РФ, даже если они будут выступать под нейтральным флагом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», — отметил Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что те, кто готов участвовать в соревнованиях, должны это сделать. Песков уточнил, что россияне будут радоваться за своих спортсменов, даже если они будут выступать без флага страны. «Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — заявил пресс-секретарь президента. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Спортсмены из РФ смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом. Однако мэр города Анн Идальго заявил, что приехавшим российским и белорусским спортсменам французы будут не рады, передает НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», — отметил Песков РИА Новости. Он подчеркнул, что те, кто готов участвовать в соревнованиях, должны это сделать. Песков уточнил, что россияне будут радоваться за своих спортсменов, даже если они будут выступать без флага страны. «Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — заявил пресс-секретарь президента. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Спортсмены из РФ смогут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом. Однако мэр города Анн Идальго заявил, что приехавшим российским и белорусским спортсменам французы будут не рады, передает НСН.