США продолжат давить на российскую энергетику

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Соединенные штаты продолжат санкционную политику против энергетического сектора России. Об этом заявил замминистра энергетики США Джеффри Пайетта конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики», — сказал Пайетт. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что санкции коснутся и будущих российских проектов в этой сфере.

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Соединенные штаты продолжат санкционную политику против энергетического сектора России. Об этом заявил замминистра энергетики США Джеффри Пайетта конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. «Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики», — сказал Пайетт. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что санкции коснутся и будущих российских проектов в этой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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