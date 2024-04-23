США продолжат давить на российскую энергетику

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Соединенные штаты продолжат санкционную политику против энергетического сектора России. Об этом заявил замминистра энергетики США Джеффри Пайетта конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики», — сказал Пайетт. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что санкции коснутся и будущих российских проектов в этой сфере.
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