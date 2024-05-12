Число жертв после обрушения дома в Белгороде приблизилось к десяти

В Белгороде продолжают доставать людей из-под завалов
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Число погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в Белгороде возросло до девяти. Об этом сообщили экстренные службы.
«Число жертв в Белгороде выросло до девяти», — сообщили спасатели. Их заявление передает РИА Новости.
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