Число жертв после обрушения дома в Белгороде приблизилось к десяти

РИАН: число погибших в Белгороде возросло до девяти

12 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

В Белгороде продолжают доставать людей из-под завалов Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Число погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в Белгороде возросло до девяти. Об этом сообщили экстренные службы. «Число жертв в Белгороде выросло до девяти», — сообщили спасатели. Их заявление передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в Белгороде возросло до девяти. Об этом сообщили экстренные службы. «Число жертв в Белгороде выросло до девяти», — сообщили спасатели. Их заявление передает РИА Новости.