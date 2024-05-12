Число жертв после обрушения дома в Белгороде приблизилось к десяти

РИАН: число погибших в Белгороде возросло до девяти
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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, stock
В Белгороде продолжают доставать людей из-под завалов Фото:
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Число погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в Белгороде возросло до девяти. Об этом сообщили экстренные службы.

«Число жертв в Белгороде выросло до девяти», — сообщили спасатели. Их заявление передает РИА Новости.

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Число погибших при частичном обрушении многоэтажного дома в Белгороде возросло до девяти. Об этом сообщили экстренные службы. «Число жертв в Белгороде выросло до девяти», — сообщили спасатели. Их заявление передает РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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