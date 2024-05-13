Путин провел совещание Совбеза с участием Шойгу и Патрушева

13 мая 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, темой которого стало выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Бывший глава Минобороны Сергей Шойгу и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также приняли участие в обсуждении. Докладчиком выступил кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров. «Мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере — выстраивание отношений с нашими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал глава государства. Видео начала совещания опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Путин добавил, что с обсуждал этот вопрос с Антоном Силуановым, который будет переназначен министром финансов РФ. Он пояснил, что в новом политическом цикле России этой задаче должно быть уделено больше внимания. Глава государства предложил обсудить выстраивание этой работы, в том числе с организационной точки зрения. Ранее стало известно, что Шойгу больше не будет занимать должность главы Минобороны РФ. Он станет секретарем Совета безопасности. Какая должность достанется Патрушеву, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, темой которого стало выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Бывший глава Минобороны Сергей Шойгу и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также приняли участие в обсуждении. Докладчиком выступил кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров. «Мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере — выстраивание отношений с нашими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал глава государства. Видео начала совещания опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Путин добавил, что с обсуждал этот вопрос с Антоном Силуановым, который будет переназначен министром финансов РФ. Он пояснил, что в новом политическом цикле России этой задаче должно быть уделено больше внимания. Глава государства предложил обсудить выстраивание этой работы, в том числе с организационной точки зрения. Ранее стало известно, что Шойгу больше не будет занимать должность главы Минобороны РФ. Он станет секретарем Совета безопасности. Какая должность достанется Патрушеву, пока неизвестно.