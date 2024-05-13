Путин провел совещание Совбеза с участием Шойгу и Патрушева

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, темой которого стало выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Бывший глава Минобороны Сергей Шойгу и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также приняли участие в обсуждении. Докладчиком выступил кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере — выстраивание отношений с нашими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал глава государства. Видео начала совещания опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.

Путин добавил, что с обсуждал этот вопрос с Антоном Силуановым, который будет переназначен министром финансов РФ. Он пояснил, что в новом политическом цикле России этой задаче должно быть уделено больше внимания. Глава государства предложил обсудить выстраивание этой работы, в том числе с организационной точки зрения.

Ранее стало известно, что Шойгу больше не будет занимать должность главы Минобороны РФ. Он станет секретарем Совета безопасности. Какая должность достанется Патрушеву, пока неизвестно.

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, темой которого стало выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Бывший глава Минобороны Сергей Шойгу и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также приняли участие в обсуждении. Докладчиком выступил кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров. «Мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере — выстраивание отношений с нашими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал глава государства. Видео начала совещания опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Путин добавил, что с обсуждал этот вопрос с Антоном Силуановым, который будет переназначен министром финансов РФ. Он пояснил, что в новом политическом цикле России этой задаче должно быть уделено больше внимания. Глава государства предложил обсудить выстраивание этой работы, в том числе с организационной точки зрения. Ранее стало известно, что Шойгу больше не будет занимать должность главы Минобороны РФ. Он станет секретарем Совета безопасности. Какая должность достанется Патрушеву, пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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