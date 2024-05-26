Spectator: Макрон столкнулся с катастрофой

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Империя Эммануэля Макрона рушится на глазах, пишут СМИ Фото:

Бедственное положение и беспорядки заморских французских департаментов говорят об окончательном развале «колониальной империи», которую пытается поддерживать президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает журнал Spectator.

«Французский президент на этой неделе вернулся с острова (архипелаг Майотта — прим. URA.RU), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах. Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наступает закат», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Майотта столкнулась с бедственным положением. Там процветают преступность и беспорядки. А Новая Каледония, утверждается в публикации, уже стоит на пороге гражданской войны. Такая же ситуация сложилась и в других владениях Франции за морем. Spectator пишет, что за годы они превратились в «бездонную яму».

В прошлом году в Нигере произошел государственный переворот. Бывшую французскую колонию захватила военная хунта. Протестующие скандировали: «Франция, уходи!» После этого страна ввела запрет на поставки урана во Францию, что ударило по экономике европейской страны. Подробности о перевороте в Нигере — в материале URA.RU.

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Бедственное положение и беспорядки заморских французских департаментов говорят об окончательном развале «колониальной империи», которую пытается поддерживать президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает журнал Spectator. «Французский президент на этой неделе вернулся с острова (архипелаг Майотта — прим. URA.RU), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах. Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наступает закат», — говорится в материале. Автор статьи отмечает, что Майотта столкнулась с бедственным положением. Там процветают преступность и беспорядки. А Новая Каледония, утверждается в публикации, уже стоит на пороге гражданской войны. Такая же ситуация сложилась и в других владениях Франции за морем. Spectator пишет, что за годы они превратились в «бездонную яму». В прошлом году в Нигере произошел государственный переворот. Бывшую французскую колонию захватила военная хунта. Протестующие скандировали: «Франция, уходи!» После этого страна ввела запрет на поставки урана во Францию, что ударило по экономике европейской страны. Подробности о перевороте в Нигере — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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