Spectator: Макрон столкнулся с катастрофой

26 мая 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Империя Эммануэля Макрона рушится на глазах, пишут СМИ Фото: Официальный сайт Европарламента Бедственное положение и беспорядки заморских французских департаментов говорят об окончательном развале «колониальной империи», которую пытается поддерживать президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает журнал Spectator. «Французский президент на этой неделе вернулся с острова (архипелаг Майотта — прим. URA.RU), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах. Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наступает закат», — говорится в материале . Автор статьи отмечает, что Майотта столкнулась с бедственным положением. Там процветают преступность и беспорядки. А Новая Каледония, утверждается в публикации, уже стоит на пороге гражданской войны. Такая же ситуация сложилась и в других владениях Франции за морем. Spectator пишет, что за годы они превратились в «бездонную яму». В прошлом году в Нигере произошел государственный переворот. Бывшую французскую колонию захватила военная хунта. Протестующие скандировали: «Франция, уходи!» После этого страна ввела запрет на поставки урана во Францию, что ударило по экономике европейской страны. Подробности о перевороте в Нигере — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бедственное положение и беспорядки заморских французских департаментов говорят об окончательном развале «колониальной империи», которую пытается поддерживать президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает журнал Spectator. «Французский президент на этой неделе вернулся с острова (архипелаг Майотта — прим. URA.RU), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах. Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наступает закат», — говорится в материале. Автор статьи отмечает, что Майотта столкнулась с бедственным положением. Там процветают преступность и беспорядки. А Новая Каледония, утверждается в публикации, уже стоит на пороге гражданской войны. Такая же ситуация сложилась и в других владениях Франции за морем. Spectator пишет, что за годы они превратились в «бездонную яму». В прошлом году в Нигере произошел государственный переворот. Бывшую французскую колонию захватила военная хунта. Протестующие скандировали: «Франция, уходи!» После этого страна ввела запрет на поставки урана во Францию, что ударило по экономике европейской страны. Подробности о перевороте в Нигере — в материале URA.RU.