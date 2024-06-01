Петросян впервые рассказал о маленькой дочери от молодой жены

Петросян объяснил выбор имени для маленькой дочери
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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
У Петросяна двое детей от молодой жены Фото:

Комик Евгений Петросян впервые заговорил на публике о маленькой дочери от молодой жены Татьяны Брухуновой. Маленькая Матильда родилась в ноябре прошлого года.

«А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», — объяснил Петросян выбор имени для дочери в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня.

Авторы программы рассказали также, как сейчас живут известный комик и его молодая жена. Супруги приобрели квартиру в центре Санкт-Петербурга, в доме, где недвижимость, по утверждению авторов шоу, стоит от 60 млн рублей. Также показали интерьер квартиры: в частности, картины за десятки тысяч рублей.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, когда супругу было 74 года, а жене — 30 лет. Сейчас у пары двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

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Комик Евгений Петросян впервые заговорил на публике о маленькой дочери от молодой жены Татьяны Брухуновой. Маленькая Матильда родилась в ноябре прошлого года. «А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», — объяснил Петросян выбор имени для дочери в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня. Авторы программы рассказали также, как сейчас живут известный комик и его молодая жена. Супруги приобрели квартиру в центре Санкт-Петербурга, в доме, где недвижимость, по утверждению авторов шоу, стоит от 60 млн рублей. Также показали интерьер квартиры: в частности, картины за десятки тысяч рублей. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, когда супругу было 74 года, а жене — 30 лет. Сейчас у пары двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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