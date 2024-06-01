Петросян впервые рассказал о маленькой дочери от молодой жены

Петросян объяснил выбор имени для маленькой дочери

01 июня 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

У Петросяна двое детей от молодой жены Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0 Комик Евгений Петросян впервые заговорил на публике о маленькой дочери от молодой жены Татьяны Брухуновой. Маленькая Матильда родилась в ноябре прошлого года. «А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», — объяснил Петросян выбор имени для дочери в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня. Авторы программы рассказали также, как сейчас живут известный комик и его молодая жена. Супруги приобрели квартиру в центре Санкт-Петербурга, в доме, где недвижимость, по утверждению авторов шоу, стоит от 60 млн рублей. Также показали интерьер квартиры: в частности, картины за десятки тысяч рублей. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, когда супругу было 74 года, а жене — 30 лет. Сейчас у пары двое детей: сын Ваган и дочь Матильда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комик Евгений Петросян впервые заговорил на публике о маленькой дочери от молодой жены Татьяны Брухуновой. Маленькая Матильда родилась в ноябре прошлого года. «А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», — объяснил Петросян выбор имени для дочери в шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Программа вышла в эфир 1 июня. Авторы программы рассказали также, как сейчас живут известный комик и его молодая жена. Супруги приобрели квартиру в центре Санкт-Петербурга, в доме, где недвижимость, по утверждению авторов шоу, стоит от 60 млн рублей. Также показали интерьер квартиры: в частности, картины за десятки тысяч рублей. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, когда супругу было 74 года, а жене — 30 лет. Сейчас у пары двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.