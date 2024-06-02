Моргенштерн* планирует стать отцом

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что готов зачать ребенка со своей девушкой Лизой Василенко. Об этом пара сообщила во время трансляции в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).
Во время трансляции музыкант и его пассия отвечали на вопросы подписчиков. Во время стрима пара заявила, что готова к зачатию ребенка в следующем году. «В следующем году осеменяемся, наверное так», — отметил Моргенштерн.
Еще в 2021 году Моргенштерн заявлял о желании завести 20 детей. Тогда у него были отношения с Диларой Зинатуллиной.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.