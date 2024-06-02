Моргенштерн* планирует стать отцом

Моргенштерн* заявил, что готов зачать ребенка с Лизой Василенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Иноагент Моргенштерн заявил, что готов стать отцом Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что готов зачать ребенка со своей девушкой Лизой Василенко. Об этом пара сообщила во время трансляции в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

Во время трансляции музыкант и его пассия отвечали на вопросы подписчиков. Во время стрима пара заявила, что готова к зачатию ребенка в следующем году. «В следующем году осеменяемся, наверное так», — отметил Моргенштерн.

Еще в 2021 году Моргенштерн заявлял о желании завести 20 детей. Тогда у него были отношения с Диларой Зинатуллиной.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента

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Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что готов зачать ребенка со своей девушкой Лизой Василенко. Об этом пара сообщила во время трансляции в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). Во время трансляции музыкант и его пассия отвечали на вопросы подписчиков. Во время стрима пара заявила, что готова к зачатию ребенка в следующем году. «В следующем году осеменяемся, наверное так», — отметил Моргенштерн. Еще в 2021 году Моргенштерн заявлял о желании завести 20 детей. Тогда у него были отношения с Диларой Зинатуллиной. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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