Моргенштерн* планирует стать отцом

Моргенштерн* заявил, что готов зачать ребенка с Лизой Василенко

02 июня 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Иноагент Моргенштерн заявил, что готов стать отцом Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что готов зачать ребенка со своей девушкой Лизой Василенко. Об этом пара сообщила во время трансляции в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). Во время трансляции музыкант и его пассия отвечали на вопросы подписчиков. Во время стрима пара заявила, что готова к зачатию ребенка в следующем году. «В следующем году осеменяемся, наверное так», — отметил Моргенштерн. Еще в 2021 году Моргенштерн заявлял о желании завести 20 детей. Тогда у него были отношения с Диларой Зинатуллиной. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что готов зачать ребенка со своей девушкой Лизой Василенко. Об этом пара сообщила во время трансляции в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). Во время трансляции музыкант и его пассия отвечали на вопросы подписчиков. Во время стрима пара заявила, что готова к зачатию ребенка в следующем году. «В следующем году осеменяемся, наверное так», — отметил Моргенштерн. Еще в 2021 году Моргенштерн заявлял о желании завести 20 детей. Тогда у него были отношения с Диларой Зинатуллиной. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента