Песков раскрыл реакцию иностранных СМИ на приглашение к Путину

Международные СМИ испытывают высокий интерес к встречам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Все сразу откликнулись. Они заинтересованы в этом. Встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ — это большой шанс из первых рук получить оценку происходящего», — заявил Песков. По его словам, России очень важно постоянно поддерживать диалог с иностранными СМИ, так как страна должна объяснить свою позицию. Об этом он сообщил во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что западные страны услышали слова Путина, который заявил о возможности поставки российского вооружения в другие государства. Он выразил уверенность, что заявление президента России сейчас тщательно изучают, учитывая то, как оно широко разошлось в мировых СМИ.
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