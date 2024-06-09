Песков раскрыл реакцию иностранных СМИ на приглашение к Путину

Песков: западные СМИ заинтересованы во встрече с Путиным
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Песков (на фото справа) сообщил, что иностранные СМИ заинтересованы во встрече с президентом России
Песков (на фото справа) сообщил, что иностранные СМИ заинтересованы во встрече с президентом России Фото:
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Международные СМИ испытывают высокий интерес к встречам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Все сразу откликнулись. Они заинтересованы в этом. Встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ — это большой шанс из первых рук получить оценку происходящего», — заявил Песков. По его словам, России очень важно постоянно поддерживать диалог с иностранными СМИ, так как страна должна объяснить свою позицию. Об этом он сообщил во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что западные страны услышали слова Путина, который заявил о возможности поставки российского вооружения в другие государства. Он выразил уверенность, что заявление президента России сейчас тщательно изучают, учитывая то, как оно широко разошлось в мировых СМИ.

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Международные СМИ испытывают высокий интерес к встречам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Все сразу откликнулись. Они заинтересованы в этом. Встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ — это большой шанс из первых рук получить оценку происходящего», — заявил Песков. По его словам, России очень важно постоянно поддерживать диалог с иностранными СМИ, так как страна должна объяснить свою позицию. Об этом он сообщил во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что западные страны услышали слова Путина, который заявил о возможности поставки российского вооружения в другие государства. Он выразил уверенность, что заявление президента России сейчас тщательно изучают, учитывая то, как оно широко разошлось в мировых СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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