США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»*

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США сняли очередной запрет на поставки оружия Фото:

Соединенные Штаты Америки сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте страны.

«Азовская 12-я бригада специального назначения успешно прошла проверку по закону Лихи, что позволяет США возобновить военную помощь данному подразделению», — цитирует представителя госдепартамента The Washington Post. Закон Лихи запрещает финансирование зарубежных военных подразделений, обвиняемых в нарушении прав человека.

В прошлом году The Washington Post уже упоминала, что запрет на поддержку «Азова» был ослаблен после того, как его бойцы были интегрированы в структуры украинских вооруженных сил и нацгвардии. Конгрессмен Пол Госар отмечал, что из-за этого запрет потерял свою эффективность.

*террористическая организация, запрещена в России

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Соединенные Штаты Америки сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте страны. «Азовская 12-я бригада специального назначения успешно прошла проверку по закону Лихи, что позволяет США возобновить военную помощь данному подразделению», — цитирует представителя госдепартамента The Washington Post. Закон Лихи запрещает финансирование зарубежных военных подразделений, обвиняемых в нарушении прав человека. В прошлом году The Washington Post уже упоминала, что запрет на поддержку «Азова» был ослаблен после того, как его бойцы были интегрированы в структуры украинских вооруженных сил и нацгвардии. Конгрессмен Пол Госар отмечал, что из-за этого запрет потерял свою эффективность. *террористическая организация, запрещена в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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