США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»*

11 июня 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

США сняли очередной запрет на поставки оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте страны. «Азовская 12-я бригада специального назначения успешно прошла проверку по закону Лихи, что позволяет США возобновить военную помощь данному подразделению», — цитирует представителя госдепартамента The Washington Post. Закон Лихи запрещает финансирование зарубежных военных подразделений, обвиняемых в нарушении прав человека. В прошлом году The Washington Post уже упоминала, что запрет на поддержку «Азова» был ослаблен после того, как его бойцы были интегрированы в структуры украинских вооруженных сил и нацгвардии. Конгрессмен Пол Госар отмечал, что из-за этого запрет потерял свою эффективность. *террористическая организация, запрещена в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте страны. «Азовская 12-я бригада специального назначения успешно прошла проверку по закону Лихи, что позволяет США возобновить военную помощь данному подразделению», — цитирует представителя госдепартамента The Washington Post. Закон Лихи запрещает финансирование зарубежных военных подразделений, обвиняемых в нарушении прав человека. В прошлом году The Washington Post уже упоминала, что запрет на поддержку «Азова» был ослаблен после того, как его бойцы были интегрированы в структуры украинских вооруженных сил и нацгвардии. Конгрессмен Пол Госар отмечал, что из-за этого запрет потерял свою эффективность. *террористическая организация, запрещена в России